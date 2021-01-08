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Tt 曜越发布 Toughliquid Ultra/ARGB 两款水冷散热器，内置 LCD 显示屏

2021/1/8 9:34:55 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月8日消息 Tt 曜越今日发布了 Toughliquid 系列一体式 CPU 水冷散热器，包含 Ultra、ARGB 两个系列。其中高端的 Ultra 款水冷头上搭载 LCD 显示屏，不仅可以显示实时温度等信息，也可以支持用户上传自定义 GIF 图片。

Toughliquid Ultra 水冷头的水泵转速为 3200RPM，功率 4.6W。Toughliquid ARGB 水泵转速 3300RPM，功率 4.56W。ARGB 的水冷头没有 LCD 显示屏，但是支持 ARGB 灯光。

这两款产品都具有相似的橡胶水管、纯铜底座，都将配备 Tt 最新的 ToughFan 钢影系列高风压风扇，采用液晶材质复合材料扇叶、金属强化轴心。这种风扇不仅有着强大的性能，静音能力也十分出色，噪音在 22.3dB~33.2 dB。

IT之家了解到，Toughliquid Ultra 包含 240、360 两种规格，ARGB 系列包含 240、280、360 三种规格。Ultra 系列散热器售价为 210 美元起，约合人民币 1360 元；ARGB 系列散热器售价 120 美元起，约合人民币 777 元。

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关键词：Tt水冷

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