统信 UOS 个人版 V20（1030）正式发布：新增自研磁盘管理器、邮箱、相机等，支持触控手势

IT之家1月8日消息 据统信官方发布，统信桌面个人版 v20（1030）在统信桌面操作系统 V20 个人版（1011）的基础上进行开发，为保证统信发布版本统一，对版本号命名进行了调整。此次发布版本对用户交互体验、自研应用、系统性能进行了全面优化与升级。统信 UOS 个人版 1030 针对用户反馈问题与人机交互习惯，对使用交互操作方式进行调整与优化，大幅提升，学习使用成本与办公效率。对触摸屏硬件，触摸交互使用规则进行了全新定义与硬件支持，支持桌面操作单指、双指、三指等多种交互操作方式为用户带来更多、更好的操作体验。

IT之家获悉，此次发布镜像版本，新增多款统信自研应用预装邮箱、安全中心、磁盘管理、相机等并对原有预装应用，从启动时间、运行稳定性、资源占用多方面进行了性能优化。

官方镜像下载链接：https://www.chinauos.com/resource/download-personal

新增功能

磁盘管理器

磁盘管理器是一款统信自主研发的磁盘管理应用。以用户需求为导向研发的管理工具，相对于传统磁盘管理器，界面设计更为简洁、美观，功能分布结构清晰简单易懂，用户操作使用逻辑更为简单容易上手，让用户可以便捷管理和使用好自己的磁盘。功能上为用户提供了磁盘分区管理能力，支持多种接口、介质类型、连接方式的存储设备进行磁盘级别的管理，用户可自行调整或新建磁盘分区大小。对于磁盘数据管理，提供格式化、挂载、卸载能力，支持分区的新增创建、容量调整、删除、格式化、隐藏等常规功能。如磁盘出现问题或对磁盘有故障疑虑时可通过磁盘健康扫描功能，对磁盘进行扫描发现问题并精确定位问题所在。

安全中心

安全中心以操作系统安全集中管理核心，为系统提供安全防护、安全检测、病毒查杀、外接存储设备、账户安全、网络访问权限提供了一站式策略管理能力。全方位为用户提供不同维度的安全防护管理体系。用户可使用安全中心对操作系统进行全盘或自定义安全检测，对所存在的病毒进行查杀与修复保障系统安全。网络可通过安全中心对计算机对外访问或访问本机权限进行管理。

基于用户数据安全与账户安全，用户可通过不同的安全管理模块对安全中心对外接存储设备进行权限管控，限制数据存储类外接设备使用权限与账户登录密码安全策略。

邮箱

邮箱客户端是统信面向用户提供安全、稳定、快速、便捷电子邮件服务的自研软件。为 UOS 系统用户提供免费和增值邮箱服务。邮箱可以绑定多个账号并已经支持市面上常用的通信协议 POP3、IMAP、SMTP。

相机

相机应用是 UOS 一款全新自研应用，简单易用的摄像头应用工具。基于用户场景个性化需求提供，支持拍照、录制视频，自定义分辨率分辨率、延时拍照等功能。相机应用支持多个摄像头接入，图片格式支持 jpg，视频文件格式支持 webm。应用流畅，办公场景下摄像应用小能手。

主要功能更新

DDE

新增触控手势支持：滑动加速、一指底部侧边缘划入、一指移动拖拽、一指长按绑定鼠标右键菜单

修改本地用户关联 union ID 策略：关联新 union ID 需要再次同意隐私协议

新增键盘和语言快捷键功能设置

新增时间日期格式设置功能

网络连接状态任务栏、控制中心功能交互完善

锁屏界面 UI 优化 - 关机图标和重启图标更换

窗口模式左侧所有快捷图标鼠标悬浮显示应用名称

控制中心 - 电源管理新增性能模式设置项

控制中心蓝牙模块新增传输文件功能

桌面组件

优化任务栏交互规则

优化了启动器 UI 交互

优化任务栏响应性能

任务栏启动器适配了触控屏

优化了锁屏 UI 交互

文件管理器

新增了全文检索功能，支持搜索文件内容查找文件

文件管理器文件图标增加角标

共享名添加命名限制规则

新增图片预览格式支持 . djvu

优化计算机属性窗口展示信息

桌面水印效果优化

新增了移除可移动存储设备成功的提示

优化了桌面图标排序规则

新增文件发送规则禁止外部超长文件名发送

优化了搜索响应速度

优化系统资源利用率

应用商店

优化应用商店页面打开响应速度

音乐

新增触控屏和触摸板功能支持

优化了启动和操作响应速度

影院

影院新增触控屏、触摸板功能

提升影院应用响应性能

截图录屏

新增截屏录屏触控屏、触摸板支持

支持联系人调用截图功能

看图

新增触控屏、触控板功能交互支持

相册

新增触控屏、触控板功能交互支持

画板

新增触控板功能支持

文档查看器

新增全屏模式，提升用户阅读使用体验

新增支持 DJVU 格式文件查看

提升应用启动速度

移除注释书签功能

新增触摸屏功能，支持单指点击、拖拽、上下滑动、左右滑动操作交互

新增触控板功能，支持一指、二指、三指操作交互

文本编辑器

优化了文档打开响应速度

新增列编辑功能

新增颜色标记功能

新增显示空白字符、制表符功能

新增触摸屏、触控板功能支持

终端

新增触控板、触摸屏交互支持

支持通过手势新建窗口

支持通过手势新建工作区

支持终端远程管理功能

支持自定义命令

联系人

优化了查询帐号时，隐私信息的展示：如被搜索账号非好友，则不显示详细信息

优化会议结束时展示倒计时

强化会议结束提示，驻留时长延长为 15S

增加聊天时图片和文件传输失败重试的功能

增加聊天窗口截图的功能

语音记事本

支持文本翻译功能

增强了语音朗读和听写功能

增加了主菜单隐私政策的展示

主菜单增加设置功能，可对声音来源进行选择：系统声音，麦克风声音

笔记详情页字体字号随系统设置适配优化

优化了应用启动速度

帮助手册

支持显示文档更新时间和应用版本号

窗口显示优化：只在一个窗口内显示

正文左侧导航栏支持鼠标 hover 效果

优化帮助手册首页应用排序

优化帮助手册内容定位跳转交互

优化帮助手册搜索交互体验

桌面智能助手

新增对日历插件的支持

新增多次对话功能

新增音源扩展增加童声功能

系统监视器

新增支持触控板手势功能，通过手势可切换系统进程、系统服务

新增触摸屏交互功能，通过手势可搜索进程、结束进程

设备管理器

设备管理器提升硬件性能，对硬件信息采集速度、准确性提升

设备管理器新增应用界面层级与标识分类，优化界面展示布局

日志收集工具

新增适配触摸屏和触控板手势操作功能，支持通过手势进行查看日志、筛选日志、导出日志

新增导出成功提示功能

打印管理

新增打印耗材余量信息查询

打印预览

优化打印预览组件

日历

新增日历插件，支持在桌面智能助手通过语义识别进行新建、查询、修改、取消日程

计算器

支持键盘、触控板、触摸屏输入，在键盘输入时符号容错

字体管理器

新增支持触控板手势、触摸屏交互功能

支持手势安装、删除、导出、收藏字体

归档管理器

代码格式的大文件包压缩时间优化

新增触摸屏、触控板和键盘交互规范的支持

支持压缩 / 解压操作暂停 / 继续功能

支持压缩 / 解压后删除原文件

支持 zip 格式压缩，

支持创建中文密码

支持压缩包中追加（添加、删除）文件

软件包安装器

支持安装某些 mysql 包时，弹出配置项和用户引导

支持在触控板手势、触摸屏下，安装和卸载 deb 包

欢迎

新增支持触控板手势、触摸屏交互功能

支持通过手势和触屏进行播放视频，桌面样式、运行模式、图标主题的设置

安装器

优化了系统镜像安装流程：效率提升 30%

性能优化

微观性能

X86 架构

Benchmark 微观性能进行优化提升，其中 Unixbench 多核性能比上个版本得到显著提升

显著提升 ozone 微观性能与数据读写能力

显著提升 Netperf 网络性能测试传输与应答能力

用户态操作性能

系统安装时间较上版本降低 30%

显著提升窗口管理显卡资源占用

显著提升欢迎、计算器、音乐、影院、截图录屏、看图、画板、相册等桌面应用启动速度

显著降低从登录界面输入密码到桌面组件都加载完成时间

显著提升锁屏、待机、注销 锁屏界面输入密码到进入桌面

显著提升新增帐户切换登陆至进入桌面响应速度

显著提升快捷键锁屏响应速度

显著提升任务栏崩溃重启响应速度

显著降低锁屏锁屏内存占用

修复的缺陷

修复上个版本缺陷

DDE

修复指纹识别当创建录入大于 10 个的指纹时，指纹列表不显示问题

修复启动器全屏模式切换到全屏分类模式时先闪现音乐欣赏分类再显示网络应用分类问题

修复控制中心 - 显示倒计时提示—修改分辨率时，屏幕缩略图也发生了改变

修复控制中心 - 网络账户启动器的窗口模式没有同步

修复控制中心 - 更新补丁更新时只显示系统补丁，没有列出详细信息

修复控制中心 - 声音笔记本插入耳机以后，仍然能切换扬声器

修复网络添加有线连接超过 10 个，添加的有线连接成功，但添加的该有线连接未被网络连接

修复网络外接无线网卡，控制中心 - 网络 - 无线网络界面（该网卡的显示界面）时移除无线网卡，网络的三级菜单被删除

修复全屏模式深色主题下，分类模式背景显示问题

修复蓝牙蓝牙其他列表设备显示不全

修复触控屏任务栏一直隐藏时唤出剪贴板或多任务视图会有留白

修复触控屏任务栏在剪贴板或通知中心的方向时唤出的窗口与任务栏有部分重叠

修复帐户列表滚动条压住帐户边框

修复网络打开无线网络开关，WiFi 自动连接后，状态显示已连接，WiFi 列表没有显示已连接的 WiFi，且任务栏显示的已连接的 WiFi 不正确

修复启动器鼠标悬停到滚动槽区域下面不能触发滚动条

修复触摸屏外接触摸屏时 OSD 提示没有包含触摸屏的名称

修复 x86DTK 关于界面的 UOS 图标显示不全

修复触控板页面，有”最小接触面 “”最小压力值 “提示框

修复开启勿扰模式后 , 默认时间不正确

日历

修复日历开始时间的时刻框输入首字符后显示选中后面所有字符

文本编辑器

修复编辑器多次拖拽拆分 , 合并窗口编辑器闪退问题

字体管理器

修复字体管理器安装 wps 的电脑中字体管理器中 MT Extra 字体预览显示为空

UOS 浏览器

修复 UOS 浏览器导入 / 导出收藏夹都会跳转到设置页面，但是设置页面没有导入 / 导出设置选项的问题

启动管理器

修复启动器打印管理器开启开机自起后，系统有两条打印成功的提示信息的问题

打印管理器

修复添加打印机打印测试页，第一次点击 “重新安装”未跳转到添加打印机页面

修复利用推荐驱动添加成功的打印机，属性页面的驱动项未汉化的问题

修复应用打印管理器禁用屏幕缩放失败问题

扫描管理

扫描管理在拔出高拍仪后刷新设备时闪退

联系人

修复主界面添加好友，在新的好友界面显示好友的时间顺序错乱

修复语音助手加入不存在的视频会议时返回超时

修复加入存在的（加入别人的会议 / 有待参加的会议）视频会议时返回超时的问题

应用商店

修复平台自带应用代理清空数据保存，并没有自动取消勾选已勾选使用代理的应用

修复平台应用更新从控制中心更新应用数据没有展示到最近更新页面

修复商店客户端窗口设置有下载任务关闭商店，再次启动后下载任务被清空，重新建立一个新的下载任务，历史下载任务又展示

备份与还原