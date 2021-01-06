红旗 Linux 桌面操作系统 V11 社区预览版发布：全新 UI 设计，1 月 10 日开放下载

IT之家1月6日消息 据红旗 Linux 官方，红旗 Linux 桌面操作系统 V11 社区预览版近期发布，2021 年 1 月 10 日将开放下载。

红旗 Linux 桌面操作系统 V11 全面优化、广泛兼容、稳定可靠、智能交互。良好的硬件兼容，支持多款国产自主 CPU 品牌，同时还具有丰富的外设支持及海量的易用生态软件，打造全新的 UI 设计风格，带来更灵动的视觉效果和便捷的操作体验。



良好的硬件兼容

兼容 x86、ARM、MIPS、SW 等 CPU 指令集架构；支持国产自主 CPU 品牌：龙芯、申威、鲲鹏、麒麟、飞腾、海光、兆芯。

丰富的外设支持

兼容主流厂商的打印机、扫描仪、摄像头、高拍仪、读卡器、Raid 卡、HBA 卡、生物识别设备等外设，满足多场景使用需求。

易用的软件生态

满足用户在各场景下的使用需求，提供办公学习、社交沟通、编程开发、图片处理等高频应用软件，更有游戏、影音等娱乐软件可供选择。

IT之家获悉，全新的 UI 设计风格从文字到图形，从终端到窗口，全新的布局和图标设计，带来更灵动的视觉效果和便捷的操作体验。

版本信息

版本 11.0.1-Alpha

基于 debian 10.6 开发，商用维护的内核版本 (4.19）；

提供内核自主升级优化解决方案，满足开发者需求；

KDE 框架版本 5.54.0，KDE Plasma 版本 5.14.5；

支持 Java 11，详见 JDK 11；

桌面环境和系统基础应用使用 DTK 和 QT5 进行研发，QT 版本 5.11.3；

提供终端域管平台解决方案，全方位解决终端管理问题；

支持移动安装、网络安装、Minimal Install、UEFI 模式等方式安装系统；

提供引导权限控制、安全启动机制、用户权限限制、应用证书签名等系统级安全策略。

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