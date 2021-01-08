宏碁发布 Nitro XV282K KV 显示器，首次搭载 HDMI 2.1 接口支持可变刷新率

IT之家1月8日消息 宏碁今日发布了 Nitro XV282K KV 显示器，这款产品搭载 4K IPS 面板，具备 1 亿 : 1 动态对比度以及 90% DCI-P3 广色域。这款显示器获得了 HDR 400 认证，不仅能够呈现优秀的画面色彩，还能够满足电竞需求，刷新率高达 144Hz，响应时间 1 毫秒。

该显示器支持 AMDFreeSyncPremium 技术，能够防止画面撕裂。Agile-Splendor IPS 技术能够有效强化显示器清晰度。为了保证外接 PS5、Xbox 游戏主机的体验，显示器搭载 HDMI 2.1 接口，支持 VRR 可变刷新率技术。HDMI 2.1 接口能够提供高达 48Gbps 的高带宽，最大传输 8K 60Hz 画面。

这款显示器同样有着 Acer VisionCare 3.0 技术，有着 LightSense、ColorSense、ProxiSense 及 BluelightShield Pro 等多种护眼科技，防蓝光减少设计师以及电竞玩家的视觉疲劳。

IT之家了解到，Nitro XV282K KV 显示器将于今年 5 月发售，价格为 900 美元左右，约合人民币 5822 元。