SpaceX 完成今年首次火箭发射，也是二手火箭第 50 次发射

1 月 8 日消息，当地时间周四晚上，SpaceX 公司旗下一枚猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州成功发射升空，将一颗土耳其通讯卫星送入地球同步转移轨道。火箭一级助推器顺利返回地球，并在名为 “请看说明书”(Just Read the Instructions)的无人船上安全着陆。

值得一提的是，这是 SpaceX 公司利用回收猎鹰 9 号一级助推器完成的第 50 次发射。此时距离 SpaceX 首次成功回收一级助推器只有 5 年零几天的时间，距离首次利用回收的一级助推器发射升空也不到 4 年时间。SpaceX 下一次猎鹰 9 号火箭发射任务可能会在 1 月 14 日进行。

此次任务是 SpaceX 公司本年度首次火箭发射，重 3.4 吨的卫星被顺利部署到地球同步转移轨道。

火箭在位于佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地的 40 号发射台升空。执行发射任务的猎鹰 9 号火箭使用了此前回收的一级助推器以及有效载荷整流罩。这是一级助推器的第四次升空，此前其曾于 2020 年 6 月发射了一颗 GPS 卫星，还先后完成两次星链卫星发射任务。此次发射任务中使用的每一半有效载荷整流罩此前均执行过一次任务。

本次发射表明 SpaceX 在不断将回收的一级助推器用于商业发射任务。去年 12 月，公司就利用一枚六手火箭将卫星广播公司 Sirius 的通信卫星送入轨道。

在一次采访中，SpaceX 公司总裁兼首席运营官格温 · 肖特维尔 (Gwynne Shotwell)表示，客户对 “经过飞行验证的”火箭很有信心，通常情况下，SpaceX 公司会自行决定每个任务采用哪枚火箭。肖特维尔对客户说：“你购买的是发射服务，我们会在你需要发射的时间范围内为你提供最好的运载工具。”“我们基本上把大部分的控制权掌握在自己手中。”

目前还不清楚 SpaceX 在 2021 年将发射多少枚猎鹰 9 号火箭，无疑这个数字将会很高。2020 年，SpaceX 成功进行 26 次火箭发射任务，再创历史新高。与此同时，公司还计划建立自己的星链卫星网络，提供更多的卫星互联网服务。