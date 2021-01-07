SpaceX 星际飞船原型 SN9 完成首次静态点火测试，发动机点亮大约一秒钟

1 月 7 日消息，美国东部时间周三下午 5 时 7 分，在太空探索公司 SpaceX 位于德克萨斯州南部的博卡奇卡设施，星际飞船原型 SN9 顺利完成首次静态点火测试，三部猛禽发动机同时点亮了大约一秒钟时间。

静态点火是一种常规的发射前检查。静态点火是指火箭发动机在火箭固定在地面时启动。SpaceX 正在为 SN9 的试飞做准备，如果一切按计划进行，SN9 很快就会升空，预计整个试飞过程将与上个月其前身 SN8 进行的试飞类似。

去年 12 月 9 日，星际飞船原型 SN8 完成 SpaceX 星际飞船计划的首次高空测试，升至距地约 12.5 公里的高度。在此之前，SpaceX 曾对三部星际飞船原型进行过试飞，但最大飞行高度仅为 150 米。

美中不足的是 SN8 并没有成功着陆，与地面撞击发生剧烈爆炸。但这艘星际飞船原型几乎完成 SpaceX 公司在试飞计划中设定的每一个目标。公司创始人兼首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）宣布这次试飞取得了巨大成功。

SpaceX 正在开发的星际飞船旨在将人类和有效载荷送往月球、火星和其他遥远星球，并最终满足该公司所有的太空飞行需求。整个系统由两部分组成：50 米高的星际飞船和巨大的超级重型火箭助推器。

马斯克表示，星际飞船和超级重型火箭都能够实现快速可重复使用。超级重型火箭将在飞船升空后返回地球垂直着陆，就像 SpaceX 公司的猎鹰 9 号和猎鹰重型火箭一级助推器那样。但马斯克最近宣布，超级重型火箭的回收将比猎鹰火箭一级助推器的着陆更精确，理想情况下直接降落到发射台，以缩短发射间的周转时间。

与此同时，星际飞船将在地球和火星之间或任何其他目标之间进行多次往返。搭载大约 30 部猛禽发动机的超级重型火箭即可将星际飞船送入地球轨道。马斯克同时表示，搭载 6 部猛禽发动机的星际飞船足以从月球或火星表面进入太空。

需要明确的是，SN9 进行的静态点火测试可能不是其发射前唯一一次此类测试。比如 SN8 在进行高空试飞前的一个多月里就进行了四次静态点火测试。