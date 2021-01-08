曝 OPPO Find X3 相机镜头配环形补光灯：微距性能模拟显微镜

随着 2021 年到来，搭载高通骁龙 888 旗舰芯片的各家旗舰机也开始陆续发布，而 OPPO 旗下最具代表性的新一代顶级旗舰 OPPO Find X3 系列近日也开始陆续得到曝光。继此前疑似该机的安兔兔跑分信息传出后，现在有最新消息，近日有数码博主进一步透露了该机在后置相机方面的部分设计细节。

据博主 @数码闲聊站 最新发布的消息，全新的 OPPO Find X3 的超级微距确实强，将采用欧菲光的模组，并且将在镜头周围加一圈环形闪光灯，模拟真正的显微镜，倍率比现有手机的高很多，拍像素点啥的轻而易举。值得注意的是，此前曝光的渲染图也可以印证这一点。而如果该消息属实的话，那么这款新机的微距拍摄能力将在各大旗舰中独树一帜。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 OPPO Find X3 系列将依旧提供三款机型，标配 6.7 英寸 3K 分辨率 QHD + 的 120Hz 高刷屏，支持自适应刷新率。搭载全新的骁龙 888 旗舰处理器，安兔兔跑分超 77 万分。将后置四摄相机模组，包括两颗索尼 5000 万像素镜头（广角 + 超广角）+ 一枚 1300 万长焦镜头（支持 2 倍光学变焦）+ 一枚 300 万像素的微距镜头，搭载索尼定制的 IMX7xx 传感器，同时还将首发搭载全链路色彩管理系统。此外，该机将内置 4500mAh 双电芯电池，支持 65W SuperVOOC 2.0 有线快充和 30W VOOC Air 无线闪充。

据悉，全新的 OPPO Find X3 系列旗舰将于 2021 年第一季度亮相，成为首批搭载高通骁龙 888 5G 移动平台的厂商之一。更多详细信息，我们拭目以待。