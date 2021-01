IT之家1月6日消息 企查查 App 显示,OPPO 广东移动通信有限公司 1 月 5 日公开了专利 “智能眼镜”,申请日为 2020 年 11 月,公开号为 CN112180608A。

专利说明显示,智能眼镜既可以提高环境光对应的图像的清晰度,又可以提高光信号对应的图像的清晰度,从而提高环境光与光信号共同形成的可视图像的清晰度。

OPPO 在智能眼镜方面的布局由来已久。IT之家了解到,去年 11 月,OPPO 在未来科技大会 2020 上发布了第二款 AR 眼镜概念产品 OPPO AR Glass 2021。

OPPO AR Glass 2021 支持手机交互、手势交互和空间定位、语音交互等方式,可通过 C to C 有线连接 Find X2 Pro,依靠骁龙 865 运算。