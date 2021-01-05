OPPO Find X3 安兔兔跑分曝光：常温 77 万分，已知骁龙 888 最高分

IT之家1月5日消息 OPPO CEO 陈明永昨日发表新年致词，表示 OPPO 要在 2021 年破局高端，新旗舰 OPPO Find X3 将于一季度发布。目前关于该机的预热似乎已经开始。

IT之家此前报道过 OPPO Find X3 的部分曝光信息。今日有多个博主放出了一张宣称是 OPPO 官方的 Find X3 安兔兔跑分成绩图，显示该机（OPPO PEEMO0）在常温下达到了 771491 分，电池温度 28.7℃，CPU 温度达 43.8℃。

这是目前已知的骁龙 888 工程机最高常温跑分，相比高通官方标准的 735439 分高出约 5% 且保证温度正常。

据目前已有爆料，OPPO Find X3 系列共包括三款机型，将在第一季度初正式发布，代号为 Fussi，首批搭载高通骁龙 888 芯片，首发安卓全链路色彩管理系统。

该机将采用 6.7 英寸、1440 x 3216 分辨率的显示屏 (525ppi)，与三星 Galaxy Note 20 Ultra 一样，具有 10Hz 至 120Hz 的自适应刷新率，最大色彩范围为 10.7 亿。

OPPO Find X3 系列采用后置四摄设计，包括两颗索尼新推出的 IMX766 传感器（50MP），其中一个是广角镜头，另一个是超广角镜头，以及一个 13MP 的支持 2 倍光学变焦的长焦镜头和特制的 300 万像素的微距镜头（可实现 25 倍变焦）。

其他方面，这款手机约有 8 毫米厚，190 克重，曲面屏设计，弧形陶瓷玻璃或磨砂玻璃背板。预计将提供黑色和蓝色的配色，后续加入白色版本。此外，该机将采用 4500mAh 双电芯电池，支持 65W SuperVOOC 2.0 有线快充和 30W VOOC Air 无线闪充。