美国官方出具特斯拉失控加速调查报告：246 个案例全部为踩错踏板造成

IT之家1月9日消息 特斯拉中国对外事务副总裁陶琳在微博发布消息，称美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布了对特斯拉失控加速的调查报告。根据报告显示，246 个案例全部为踩错踏板造成。

该机构于 2019 年 10 月收到一份请愿书，希望针对特斯拉 2012-2020 年生产的 Model S、Model X、Model 3、Model Y 车型展开调查，这一批车辆共计 66.2 万辆。请愿书怀疑这些车辆有着突然自动加速的故障。NHTSA 调查了 232 起不重复的投诉，其中包含 203 起事故。在 2020 年 1 月 13 日，该机构缺陷调查办公室（ODI）依据请求展开了这项调查，审核人员分析了相关车辆的日志数据和车内视频。

在审核了各项数据之后，ODI 尚未找到能够支持车辆突然加速故障的证据。每一起事件均为驾驶员踩错踏板导致，电机控制系统以及制动系统没有任何故障。

据IT之家了解，此前有国内特斯拉 Model 3 车主在微博发布视频，称 “驾驶员双脚离开踏板后仍在加速”。特斯拉官方随后发布调查结果，称 “经过后台数据的分析及该路段的勘察，确认拍摄视频的路段是一段下坡，由于重力势能的原因车辆发生了加速。”