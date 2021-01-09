国外厂商发布复古定制版黑色 PS5，售价 649 美元

IT之家1月9日消息 国外定制厂商 SUP3R5 今日发布了一款定制版索尼 PS5 游戏主机，并公布了定制价格。这款产品的设计灵感来源于索尼 PS2，有着标志性的红色 PlayStation Logo 以及黑灰配色。由于 PS5 的两片侧板均可以轻易拆卸，因此这项 Mod 并不会十分复杂。

这款产品不仅将 PS5 游戏主机的外观进行了修改，同时也对游戏手柄进行了深度定制，将原本手柄的白色按钮、盖板修改为深灰色材质，同时将四个控制按钮替换为透明彩色，与 PS2 等经典设备相同。官方表示，手工 Mod 团队十分关注细节以及质量，工程师会佩戴手套进行操作，确保游戏主机不会被污染。定制过程需要拆解产品，因此会失去官方保修，但对于 PS5 主机，仅仅需要拆下侧面板，内部结构不会被分解。主机侧板将会有蓝色金属铭牌，写有定制编号信息。

IT之家了解到，这款产品将于 2021 年春季末期限量发售。如果选择不含光驱版，并且不对手柄进行修改，售价为 649 美元，约合人民币 4202 元。如果同时选择对游戏手柄进行定制，售价为 749 美元，约合人民币 4850 元。这项定制的最高选项为蓝光光驱版 PS5 + 手柄定制，价格为 849 美元（5497 元人民币）。