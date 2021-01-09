今日小米之家千店同开，卢伟冰：严厉禁止三种行为

IT之家 1 月 9 日消息 小米集团宣布，共计 1003 家小米之家在今日同时开业，新开门店遍及全国 30 个省，覆盖 270 个县市。

小米集团副总裁、中国区总裁、红米 Redmi 品牌总经理 @卢伟冰 在微博发文称，“我们非常重视小米之家开店的质量，并且明确开店的质量远重要于开店的速度，这是我们的开店第一原则。”

同时，卢伟冰称，小米严厉禁止如下行为：

严厉禁止对用户的打扰性产品推荐；

严厉禁止对产品的加价销售；

严厉禁止对紧缺产品的搭售行为。

卢伟冰称，如果大家发现有如上行为（包括直营店，专卖店和授权店），可以向其投诉，一经查实，会严肃处理。

去年 11 月份 Redmi Note 9 发布会上，小米集团副总裁、中国区总裁、红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰曾经立过一个 flag:“未来一年，让每个县城都有小米之家，让每个米粉身边都有小米之家”。

IT之家了解到，卢伟冰称，千店同开，对小米中国区来讲至少有三个重大意义：第一，“千店同开”标志着小米开创并验证了线下零售的新模型。第二，“千店同开”标志着小米已经成为零售行业的新势力。最后，“千店同开”意味着小米在中国区战场即将踏上新的起点。