索尼宣布 360 临场音效技术升级版：新增视频流传输空间音频技术

IT之家1月10日消息 索尼近日宣布推出 360 临场音频生态系统的升级版，新增视频流式传输能力以及内容创建工具。通过这些努力，索尼将继续扩展 360 临场音效技术。

索尼 360 临场音效技术于 2019 年推出，能够将人声、合唱、乐器声音放置在球形虚拟空间的不同位置，便于艺术家和创作者制作音乐。这种革命性的音频体验，能够在室内为人们带来类似音乐工作室或者现场音乐的体验。

目前人们可以获取大约 4000 首 360° 临场音频，来自 Alicia Keys,、Lil Nas X、Zara Larsson 等艺术家。

索尼将首次视频流直播 360° 音频

索尼音乐旗下的艺术家 Zara Larsson 将于北京时间 1 月 12 日早 6:00 直播 360 临场音效表演，观看者可以通过 Artist Connection App 在手机观看。如果有支持 360 临场音效的索尼耳机，可以使用 Headphones Connect App 进行设置，用户可以通过手机软件使用摄像头分析耳朵形状，来优化自己的体验。

360 临场音效技术能够创造栩栩如生的现场体验，索尼希望通过这项技术解决因新冠疫情而无法观看现场音乐的问题。通话时索尼表示，将与主流唱片公司和音乐服务商共同努力，于今年晚些时候推出该技术的直播功能。

新的 360 临场音效创意制作套件

索尼与 Virtual Sonics 公司合作开发了一种新的内容制作软件，名为 360 Reality Audio Creative Suite。该软件能够使音乐家和创作者更轻松地创建 360 临场音效，并且与主流 DAW 音频软件兼容。该软件将于本月底正式发布。

此外，索尼与 Music.com 正启动创作者计划，鼓励创作者使用该软件制作 360 临场音乐，并直播作品。

在今年 CES 期间，观众可以看到格莱美获奖制作人 Keith Harris 是如何使用这款软件进行音乐创作的。

360 临场音效兼容设备与许可扩展

从今年春天开始，消费者可以购买索尼新推出的，支持 360 临场音效的音箱 SRS-RA5000、SRS-RA3000。两款音箱使用 WiFi 传输音频，使用索尼独有的沉浸式音频增强算法，能偶营造出身临其境、充满空间的 360 临场音效体验。扬声器可以适配谷歌语音助手、亚马逊 Alexa。此外，大多数苹果 / 安卓手机通过安装相应 App 也可以支持这两款音箱。索尼还与其它电子产品制造商合作，推广这项技术。

IT之家了解到，索尼还将对下列技术进行许可认证：