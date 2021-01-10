索尼发布两款 360 临场音效音箱：两种无线传输，售价 2459 元起

IT之家1月10日消息 索尼于 CES 2021 期间发布了两款 360 临场音效无线音箱，型号分别为 SRS-RA5000、SRS-RA3000。这两款产品通过索尼自研的 360 临场音效技术，内置多个扬声器实现空间音频体验。目前，这两款产品已经出现在索尼英国官网。

SRS-RA5000 是该系列的旗舰款，共有七个扬声器，三个位于上方，三个位于中间；此外，音箱内部还有一个向下发声的低频喇叭，音箱后部有着倒相孔以及电源插口等。这款音箱设计时尚，整体有着黑色网布包裹，顶部音箱网罩采用古铜色材质。低音扩散孔位于音箱中下部分以及底部，能够带来 360° 的充沛音效。

索尼 360 临场音效技术目前已经提供了 4000 余首 360 度空间音频，并且即将尝试在视频直播中同时传输这种专用音频格式。通过专用的手机 App，用户可以使用这两款音箱播放索尼 360 临场音效音频；如果传输普通立体声音乐，索尼音箱将使用算法自动将音乐转换为 360° 音效播放。此外，SRS-RA5000 音箱有着 Hi-Res 认证。

SRS-RA3000 型号为该系列的入门款，没有 Hi-Res 认证。这款音箱同样有着古铜色金属网罩以及黑色布面外观，但体积更小。音箱为六棱柱设计，上表面有着触摸控制按钮；音箱侧面有着两个发声孔，两个被动扩散器。索尼官方发布了一段宣传视频：

这款音箱的发生系统采用独特的导音管设计，喇叭位于底部。该设计能够最大限度使声音扩散至不同方向，无死角充满空间。此外，音箱内部同样有着大尺寸低频扬声器。

IT之家了解到，这两款产品均支持蓝牙与 WiFi 连接，同时适配 Spotify Connect 技术以及 Chromecast。此外，两款音箱已经接入 Google Home、亚马逊 Alexa 智能家居系统，可以通过语音控制调节音量。但索尼音箱本身不支持语音输入功能，需要通过其它智能音箱进行操控。

此外，这两款音箱能够根据不同歌曲自动调节音量，还可以使用低延迟技术连接到索尼电视。RA3000 型号额外有着防潮设计，用户可以在厨房、洗手间使用。

SRS-RA5000 音箱售价 500 英镑，约合人民币 4391 元；SRS-RA3000 售价 280 英镑，约合人民币 2459 元。根据索尼英国官网信息，两款产品将于今年 2 月发售。