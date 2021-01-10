英国反垄断机构调查谷歌 Chrome 浏览器阻止第三方 Cookie 的功能

据报道，谷歌成为了英国脱欧之后的第一个大型反垄断目标。英国反垄断部门 “竞争与市场管理局”（CMA）今日表示，已对谷歌的 “隐私沙箱”计划展开调查。



CMA 在一封电子邮件声明中称，该机构正在调查谷歌从其 Chrome 浏览器中移除第三方 Cookie 和其他功能的计划。这些举措可能削弱出版商的能力，破坏数字广告市场的竞争，从而进一步巩固谷歌的市场力量。

谷歌去年年初宣布，未来两年内将逐步淘汰 Chrome 浏览器对第三方 Cookie 的支持，理由是用户对隐私和数据控制权利提出了更高的要求。当前，大多数互联网用户都在使用谷歌的 Chrome 浏览器。随后，基于 Chrome 技术的浏览器，如微软 Edge 浏览器，也将执行该政策。

显然，这一决定将颠覆当前的在线广告市场。Cookie 是数字广告 25 年来的基石，在线广告商是最常见的第三方 Cookie 来源。跨平台精准投放采用的程序化广告中，第三方 Cookie 是一种常用的工具。

去年 11 月，出版商和广告技术公司曾抱怨称，谷歌所谓的 “隐私沙箱”改变将限制他们收集网络用户信息的能力，从而影响他们提供更具价值广告的能力。对于规模较小的媒体公司，可能将损失高达 75% 的营收。

CMA 随后表示，在接到竞争对手的投诉后，将评估是否对谷歌展开正式的反垄断调查。CMA 当时还称：“在全面调查结果出炉之前，我们还将评估是否实施临时措施，下令暂停任何涉嫌反竞争的行为。”

停止对第三方 Cookie 的支持后，谷歌计划推广其 “隐私沙箱”（Privacy Sandbox）技术。早在 2019 年 8 月，谷歌就启动了 “隐私沙箱”计划，提出了如何在没有第三方 Cookie 的情况下在网上发布广告的想法。