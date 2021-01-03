微软 Edge 浏览器本月更新内容：密码泄露警报，垂直标签等

IT之家1月3日消息 据外媒 WindowsLatest 报道，微软的 Chromium Edge 在安全方面将更加完善，该浏览器将迎来一个新功能，可以帮助用户追踪账户的安全漏洞，检测用户密码是否已泄露，并在必要时提醒用户修改密码。

2021 年 1 月，微软将在某个时间推出 Edge 88 正式版，此次大版本计划增加三个关键性新特性 : 密码泄漏警报、垂直标签和强密码建议等功能。

IT之家曾报道，微软 Edge 浏览器 88 稳定版更新将于本月正式到来，预计将引入大量新特性，例如睡眠选项卡、垂直选项卡、PDF 文档的阅读视图、重置 Microsoft Edge 同步数据等。

密码泄漏警报功能对于用户来说简单且实用，只要用户将某个网站的密码同步到微软帐户，Edge 就可以通知用户是否遭遇到欺诈/入侵等。但相对的，目前它仅适用于已登录微软帐户并开启密码同步的用户。当用户开启之后且密码被泄露时，可接收实时通知。

▲ 图源：WindowsLatest ，下同

除了密码管理器外，微软还计划改防御 HTTP Flood 的能力。微软的 Eric Lawrence 曾指出，Chromium 内置的 HTTP Flood 保护功能会错误地阻止用户访问外部的网站。