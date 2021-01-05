微软 Edge 浏览器用户超 6 亿

IT之家 1 月 5 日消息 根据 Windowslatest 的报道，微软称 Edge 由于可以在 Windows、macOS、Android、iOS 以及 Linux 上使用，目前已拥有超过 6 亿用户。

据报道，由于 Internet Explorer 的停更和微软对 Edge 浏览器早期的糟糕处理，微软浏览器的市场份额曾大幅下降，因为用户转向了其他浏览器，如谷歌 Chrome 和 Firefox。

之后，该公司对 Edge 进行了重组，使其成为一款基于 chromium 的浏览器。从现在来看，微软 Edge 似乎从 Chromium 和跨平台的方式中受益。虽然 Chrome 仍然是当今最受欢迎的浏览器，占据 65% 以上的市场份额，但微软表示，Edge 的受欢迎程度正在上升。

IT之家了解到，2018 年 12 月 6 日，微软宣布 Microsoft Edge 基于 Chromium 开发，并将支持所有受支持的 Windows 版本以及 macOS 等平台。基于 Chromium 开发的 Microsoft Edge 测试版分为 Beta Channel，Dev Channel 和 Canary Channel。Chromium 为核心的 Microsoft Edge 正式版于 2020 年 1 月 15 日正式发布。