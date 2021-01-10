2021 《英雄联盟》全球总决赛冠亚军决赛将在中国深圳主办

IT之家1月10日消息 据英雄联盟职业联赛官方发布，2021 年 1 月 8 日 - 随着英雄联盟第 11 个职业赛季正式拉开帷幕，英雄联盟电竞赛事宣布，中国深圳将成为 2021 全球总决赛主办城市之一。

作为中国的科技与创新的中心，深圳市天然具备举办全球总决赛冠亚军决赛的条件。2020 赛季的全球总决赛全程在上海举办，在 2021 年，英雄联盟电竞赛事每年的压轴大赛——全球总决赛将恢复多城市举办的形式，期待它会成为英雄联盟电竞历史上规模最大的一届赛事。

从 1 月起，来自 11 个地区联赛的一百多支队伍就将开始通往 2021 全球总决赛的征战之路。英雄联盟电竞赛事和拳头中国也将于今年晚些时候公布其他主办城市。

IT之家获悉，2020 英雄联盟全球总决赛在上海全程举办，在上海的五周时间内，总共进行 114 场比赛。2020 全球总决赛也是迄今为止收视数据最佳的全球总决赛。在 DAMWON Gaming 和 Suning 之间举办的冠亚军决赛平均每分钟观众数（AMA）达到 2304 万，同时观看人数峰值（PCU）达到 4595 万。赛事期间的观看时长（直播及 24 小时内回放）超过 10 亿。