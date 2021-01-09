英雄联盟 2021 LPL 春季赛将于 17:00 开赛，官方发布宣传片

今IT之家1月9日消息 今日下午 17:00，英雄联盟 2021 LPL 春季赛即将召开，首场比赛将由 TES 对阵 SN，在上海虹桥天地演艺中心的 LPL 主场举行。随后的比赛是 OMG 对阵 EDG，将于今晚 19:00 举行。

英雄联盟官方今日发布了春季赛宣传视频 BREAK THE SILENCE：

这是英雄联盟职业联赛首次回归线下，比赛将持续 10 周，于上海、西安、深圳、苏州举办比赛。目前观众可以通过英雄联盟赛事官方渠道（赛事官网（LPL.QQ.COM）、掌上英雄联盟 APP、“英雄联盟职业联赛”微信公众号、英雄联盟赛事官方小程序 “LPL Plus”）或直接使用猫眼 APP、猫眼小程序、美团 / 大众点评 APP - 猫眼演出赛事进行购票。

IT之家了解到，1 月 9 日凌晨，英雄联盟电竞赛事官方宣布，深圳将成为 2021 年 S11 全球总决赛的主办城市。这是继 S10 全球总决赛在上海举办后，英雄联盟总决赛连续两年在中国举办。今日零点，英雄联盟发布了新赛季宣传片：

英雄联盟赛事官方称，随着疫情的好转，在 2021 年，英雄联盟电竞赛事每年的压轴大赛——全球总决赛将恢复多城市举办的形式，并期待它会成为英雄联盟电竞历史上规模最大的一届赛事。