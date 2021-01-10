威刚发布两款侧透中塔机箱，支持显卡垂直安装

IT之家1月10日消息 在今年 CES 2021 期间，威刚推出了 XPG DEFENDER PRO、XPG STARKER 两款中塔式机箱，外观简约低调，前面板高开孔率保证散热。两款机箱均支持显卡垂直安装，保证美观。

DEFENDER PRO 型号有黑/白可选，最高支持 E-ATX 主板、380mm 长度的显卡。CPU 散热器最高支持 170mm 规格。该机箱前面板为了保证散热有着大面积方形开孔，可以透过防尘网看到内部，这样方便机箱内 RGB 灯光的展示。此款机箱采用 3mm 厚钢化玻璃侧板，自带三个威刚 XPG VENTO ARGB 120mm 风扇。机箱有着理线槽设计，有着两个 2.5 英寸硬盘位、两个 2.5/3.5 英寸混合硬盘位。

XPG STARKER 机箱有着类似的外观造型，但前面板更加整洁，两侧有着 RGB 灯光。前面版采用侧进风设计，同样有着黑 / 白两款可选。此款机箱最大支持 ATX 规格主板，配备两个 XPG VENTO 120mm 风扇，只有一款含 ARGB 灯光。

这款机箱正面支持 360mm 水冷排，顶部支持 280 规格水冷排，有着背板走线设计。CPU 散热器高度限制为 165mm，显卡长度限制为 350mm。

IT之家了解到，威刚 XPG DEFENDER PRO、XPG STARKER 两款机箱尚未公布价格。目前在售的威刚 XPG 入侵者烈日版机箱采用了相似的外观设计，售价 349 元人民币。