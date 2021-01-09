Tt 曜越发布 Tower 100 微塔式 ITX 机箱：三面钢化玻璃

IT之家1月9日消息 CES 2021 期间。Thermaltake 曜越发布了一款全新的微塔式 PC 机箱 Tower 100。这款机箱基于此前的 Tower 900 打造，不同的是体积缩小了许多，适用于 mini-ITX 主板。

该公司 CEO Kenny Lin 表示，“对于硬核游戏玩家，有一个趋势是他们更愿意 DIY 小体积高性能的 PC 主机。将 Tower 900 这种支持标准 ATX 甚至 E-ATX 主板的机箱缩小至 ITX 尺寸，是一项很大的挑战。尽管如此，新产品同样具备很高的空间利用率、扩展性以及散热能力，同时三面全透钢化玻璃能够提供亮眼的视觉效果。对于如此小的机箱，散热能力是设计中最重要的。Tower 100 是顶级 ITX 游戏系统的新标杆。”

这款机箱支持最大长度 330mm 显卡，全部进风口均有着防尘滤网。机箱前、左、右三面均搭载 4mm 厚钢化玻璃，由钢制框架提供支撑，实现了可视性与通风性能的平衡。散热风道由底部以及侧面进风口进风，顶部、后部出风，同时主板的 I/O 接口也位于机箱顶部。

散热方面，机箱底部以及后部均提供了高开孔率钢板，背板、顶部盖板均可以安装 12/14cm 风扇来增加空气流量，CPU 支持最高 190mm 的风冷散热器，以及 120mm 规格一体式水冷散热器。

IT之家了解到，这款机箱也特别设计了理线方法，能够将显卡、主板的电源线隐藏至后方，不影响正面的整洁。该机箱尺寸仅为 462.8 x 266 x 266 mm，重量 6.1kg，有黑色 / 白色可选，售价 89.99 美元，约合人民币 582.75 元。