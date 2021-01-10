现代汽车修改声明，提前公布造车计划或令苹果不满

1 月 10 日下午消息，据报道，苹果公司拟打造一款突破性电动汽车，与特斯拉相竞争的计划似乎仍在升温。

本周五，《韩国经济日报》率先报道称，苹果正在接触现代汽车，讨论在开发电动汽车，以及电动汽车使用的充电电池方面进行合作，而现代汽车正在评估这一提议。

随后，现代汽车给予了证实。现代汽车在一份声明中称：“苹果与现代汽车确实在谈判，但仍处于初级阶段，尚未作出任何决定。”就是这样一份简短的声明，刺激现代汽车的股价随后一度上涨逾 20%。

考虑到苹果对未来产品计划一贯高度保密，现代汽车的这一公开声明显然不同寻常。而现代汽车似乎也意识到这一点，对此感到不安。

随后，现代汽车又更新了一份声明，除去了 “苹果公司”的名字。现代汽车在提交给监管部门的一份文件中称：“我们一直在收到来自不同公司关于开发自动驾驶电动汽车的合作请求，但讨论还处于初始阶段，尚未做出决定。”

即便如此，这种公关混乱并没有阻止现代汽车股价的上涨。周五收盘，现代汽车股价涨幅超过 19%，至 246，000 韩元（约合 225.02 美元）。

苹果的造车计划

早在 2014 年就有消息称，苹果集结了 1000 多名员工，在总部库比蒂诺附近的一个秘密地点进行代号为 “Project Titan”的电动汽车研发工作。

但 2016 年底又有报道称，苹果已经缩减了该汽车研发项目，已无意再打造汽车整车，而是转而专注于研发自动驾驶软件系统。

去年 12 月有报道称，苹果正在推进自动驾驶汽车技术，目标是最早在 2024 年生产一款可能包括自家突破性电池技术的乘用车。

分析人士称，如果苹果真的进军电动汽车市场，势必将对特斯拉的领先地位构成威胁。

分析师看好双方合作

分析人士表示，两家公司的合作将产生协同效应。现代汽车拥有大规模的生产能力，而苹果在软件方面拥有优势。

三星证券汽车分析师 Im Eun-Young 称：“通过合作，现代汽车可以向苹果提供其电动汽车平台，而苹果又可以为电动汽车提供所需的技术和软件。如果成为现实，这将是韩国汽车业的一次巨大飞跃。”

去年 10 月上任的现代汽车董事长郑义宣（Euisun Chung）也曾表示，该公司将积极推动新的增长业务，重点放在电动汽车、氢燃料电池汽车和未来的移动平台上。

上个月，现代汽车推出了一个新平台，该平台将在未来几年支撑其电动汽车业务。目前，这家韩国最大的汽车集团（现代汽车）正致力于在快速增长的电动汽车市场抢占更大份额。

根据现代汽车的中长期战略，其目标是到 2025 年供应全球 8% 至 10% 的电动汽车。现代汽车计划推出超过 12 款基于 E-GMP 的电池驱动电动汽车（BEV），E-GMP 是现代汽车的专用电动汽车平台。

此外，为了转型成为未来出行领域领先的服务提供商，现代汽车还与 Aptiv 成立了自动驾驶汽车合资公司 Motional。