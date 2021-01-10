蔚来再谈国产特斯拉 Model Y 影响：蔚来不存在用户大面积退订情况

IT之家1月10日消息 1 月 1 日，特斯拉宣布国产中型 SUV Model Y 上市，这也是特斯拉首次在中国开始销售 “SEXY”组合全线产品。特斯拉 Model Y 拥有 Performance 高性能版与双电机全轮驱动版两个版本，长续航版 33.99 万元，高性能版 36.99 万元。

对于特斯拉 Model Y 国产预售引发蔚来用户大面积退订的传闻，蔚来汽车联合创始人秦力洪称，现在蔚来车型的交付周期为 6-8 周，不存在用户大面积退订的情况。

在昨天举行的 NIO Day 2020 上，蔚来 ET7、150 度电池包、第二代换电站发布。IT之家获悉，其中蔚来 ET7 是旗舰轿车，风阻系数低至 0.23Cd，百公里加速仅 3.9s ，100-0km/h 制动距离仅 33.5m 。搭载 150kWh 固态电池，续航里程超 1000km。全系标配智能空气悬架和动态阻尼控制，搭载 4D 智能车身控制。

在 Model Y 发售的当天，网上有爆料称特斯拉直接的竞争对手蔚来惨遭大规模退单。蔚来的 SUV 车型 EC6 和 ES6，售价分别为 36.8 万元起和 35.8 万元起，是 Model Y 直接的竞争产品。对此，蔚来方面回应称：“官网系统遭遇大规模退单的消息不实，我们已经对相关平台发起投诉了。”

当时，蔚来汽车董事长、创始人兼 CEO 李斌还回应称，特斯拉 Model Y 未对蔚来带来影响，这期间的订单量没有什么大的变化。