LG Wing 手机获重要系统更新，旋转双屏更加易用

IT之家1月5日消息 LG 的旋转双屏手机是 2020 年最令人眼前一亮的手机之一,但它却和 Surface Duo 一样,因为奇特的双屏遇到了种种软件适配问题。

近日,据外媒 Droid Life 报道,Verizon 定制版 LG Wing 手机的新软件更新增加了一些新的双屏功能,看来可以解决一些问题。

首先,最值得注意的更新是,用户可以更容易地把应用程序在两个显示屏之间移动(以前需要涉及一些复杂的菜单调整)。更新后,屏幕上会有一个 “发送”按钮,用户点击此按钮就可以将应用程序从一个显示屏移动到另一个显示屏。

完成移动操作后,在屏幕的右下方会出现一个 “重启”按钮,这个按钮会持续 5 秒钟;如果转移的应用程序无法正确加载,使用这个按钮将会有所帮助。除此之外,用户也可以用三根手指轻扫屏幕或打开快速设置面板来移动应用程序。

▲ 图片来源:Droid Life

其次,第二显示屏和主显示屏一样也可以显示应用程序、文件夹和小组件的名称了(以前为了节省空间而没有显示),看上去更像标准的 Android 屏幕。

LG 还在第二显示屏添加了所有应用程序的媒体控件(而不是像 YouTube 这样的少数精选应用程序),不用打开应用就可以控制应用中的音频或视频,解决了第二显示屏的一个大问题。目前,像 Netflix 这样的应用程序将提供这样的功能。

此次更新还有其他一些附加功能,包括相机应用扫描识别二维码的功能、简化了 Wi-Fi 设置、全新的手机壁纸、匹配的 5G 图标和 11 月的 Android 安全补丁。

此更新的软件版本号为 F100VM10d。Verizon 定制版 的 LG Wing 用户可以通过 Settings > About Phone > Software updates > Check for update > Download Now 查看并安装更新。