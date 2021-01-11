华硕新款 WRX80 主板亮相，为 AMD 线程撕裂者 Pro CPU 设计

IT之家1月11日消息 据外媒 videocardz 1 月 9 日消息，华硕的一款 WRX80 主板遭到曝光，型号为 WRX80 PRO WS SAGE SE。这款主板支持 AMD 线程撕裂者 Pro 处理器，宽度十分大。

华硕此款主板专门为商用工作站设计，有着 8 条内存插槽，并且支持 8 通道内存，而此前的线程撕裂者 3000 系列 CPU 仅支持 4 通道内存。主板提供 7 条 PCIe 4.0 x16 插槽，由于AMD 新款线程撕裂者 Pro 将有着高达 128 条 PCIe 通道，因此速度均可以跑满。主板的芯片组同样采用风扇散热，滤网上写有 “Pro SERIES”字样。主板的宽度十分大，预计为 EEB 规格；左右两侧均覆盖有铝散热片，I/O 接口部分也有着半透明塑料保护罩。

图中可以看出，主板还具备 WiFi 天线、debug 灯，CPU 供电采用三个 8pin 接口。

IT之家此前曾报道《AMD 发布线程撕裂者 Pro 系列处理器，支持 8 通道、2TB 内存》

AMD 锐龙 Threadripper PRO 处理器于 2020 年 7 月发布，拥有最高 64 核设计，支持最多 2TB ECC 内存。