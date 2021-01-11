JLab Audio 推出眼镜外挂发声单元：相比 TWS 耳机更无感，售价 50 美元

IT之家1月11日消息 在今年的 CES 2021 展期间，国外耳机厂商 JLab Audio 推出了 JBuds Frames 外挂式发声单元，需要安装在眼镜腿使用。产品使用定向扬声器发声，用户无需佩戴耳机。产品仅售 50 美元，相比亚马逊 Echo Frames 二代智能眼镜 249 美元的价格更加亲民。

这款蓝牙扬声器下方配备磁吸充电触点，有着多组扬声器开孔。用户佩戴时，定向声波可以直接向人耳发声，而一定距离之外则无法听到。这种方案类似亚马逊此前推出的智能眼镜，既避免了入耳 / 半入耳 TWS 耳机的不适感，也带来了近乎完美的通透体验。

JBuds Frames 每一个模块都有着 16mm 喇叭，官方表示这种方式让用户在锻炼时能够关注周围环境，更加安全。产品附赠 USB 磁吸充电线，以及四个固定夹，可适用于大多数太阳眼镜以及近视眼镜。产品防水等级为 IPX4，可以抵挡轻度雨水以及汗水。设备上具备控制按钮，可以调节音量、切换 EQ 设置；产品支持成对使用或者单个使用。

据IT之家了解，JBuds Frames 电池续航可达 8 小时，比亚马逊的 Echo Frames 二代智能眼镜电池容量更高。根据外媒 The Verge 此前评测，这种定向扬声器的使用体验非常好，并且 JLab 的方案可以使用户无需更换眼镜。该产品售价仅为 50 美元，约合人民币 324 元，将于今年春季发售。