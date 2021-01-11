攀升 MaxBook P1 笔记本 2099 元大促：十代四核 CPU，窄边框 IPS 屏幕

IT之家 1 月 11 日消息 近期，电脑厂商攀升推出的 MaxBook P1 笔记本电脑迎来了史上新低价，原价 2399 元，现在促销优惠价 2099 元。这款笔记本电脑搭载了四核处理器、8GB 内存 + 256GB 存储，15.6 英寸窄边框 IPS 屏幕，轻薄便携金属超薄机身，预装了 Windows 10 系统。

IT之家获悉，MaxBook P1 采用了 FHD IPS 爱眼屏幕搭配 1080P 高清摄像头，适合网课和日常办公。采用 4 组环绕立体声音响，搭载了 45.6Wh 大容量锂离子电池，续航时间超 10 小时。

MaxBook P1 笔记本搭载十代 J4125 四核四线程处理器，动态加速频率可达 2.5GHz，性能超 i3 7100U。

MaxBook P1 笔记本支持零噪音和低能耗。采用了镁合金机身，16.9mm 薄度，重量 1.9Kg，搭载了 15.6 英寸全面玻璃屏。

MaxBook P1 笔记本支持丰富的接口，包括 2 个 USB 3.0、1 个耳机麦克风二合一接口、1 个 MicroSD 接口、1 个 mini HDMI 接口、1 个 DC 电源接口，支持双频 WiFi、蓝牙 5.1。

MaxBook P1 笔记本还采用了全尺寸的背光键盘，大尺寸触控板。

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