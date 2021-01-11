首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win10之家>Win10设备

攀升 MaxBook P1 笔记本 2099 元大促：十代四核 CPU，窄边框 IPS 屏幕

2021/1/11 10:42:09 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家 1 月 11 日消息 近期，电脑厂商攀升推出的 MaxBook P1 笔记本电脑迎来了史上新低价，原价 2399 元，现在促销优惠价 2099 元。这款笔记本电脑搭载了四核处理器、8GB 内存 + 256GB 存储，15.6 英寸窄边框 IPS 屏幕，轻薄便携金属超薄机身，预装了 Windows 10 系统。

IT之家获悉，MaxBook P1 采用了 FHD IPS 爱眼屏幕搭配 1080P 高清摄像头，适合网课和日常办公。采用 4 组环绕立体声音响，搭载了 45.6Wh 大容量锂离子电池，续航时间超 10 小时。

MaxBook P1 笔记本搭载十代 J4125 四核四线程处理器，动态加速频率可达 2.5GHz，性能超 i3 7100U

MaxBook P1 笔记本支持零噪音和低能耗。采用了镁合金机身，16.9mm 薄度，重量 1.9Kg，搭载了 15.6 英寸全面玻璃屏。

MaxBook P1 笔记本支持丰富的接口，包括 2 个 USB 3.0、1 个耳机麦克风二合一接口、1 个 MicroSD 接口、1 个 mini HDMI 接口、1 个 DC 电源接口，支持双频 WiFi、蓝牙 5.1。

MaxBook P1 笔记本还采用了全尺寸的背光键盘，大尺寸触控板。

MaxBook P1 笔记本购买：点此链接

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：攀升Win10笔记本

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用