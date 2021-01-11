Wi-Fi 联盟宣布开启 Wi-Fi 6E 认证，一大波新品将至

IT之家1月11日消息 Wi-Fi 联盟上周宣布开启 Wi-Fi 6E 设备认证，针对支持 6GHz 频段网络的设备。由于正赶上 CES 2021，因此这项认证将为今年众多新品路由器、移动设备的发布创造条件。

Wi-Fi 6E 网络相比普通的 Wi-Fi 6，新增了 6GHz 频率支持，这样能够提供更多的 160MHz 频宽信道，从而减少干扰、提高设备网速。此外，Wi-Fi 6E 还能够使设备联网速度更快、更安全，支持 WPA3 加密协议。

IT之家了解到，2020 年 4 月 23 日，美国联邦通信委员会 FCC 宣布将 6GHz 频段分发给 Wi-Fi，从那时起世界各地的设备制造商以及监管机构便开始行动，陆续推出了支持 Wi-Fi 6E 的无线路由器以及手机。

小米去年发售了 AX6000 路由器，售价 599 元。该设备支持 4×4 160MHz 高频宽，支持 4K QAM 技术，相比 1024 QAM 能够传输更多的数据。华硕也发布了 ROG GT-AXE11000 旗舰 WiFi 6E 路由器。该设备配备 8 根天线，搭载 1.8GHz 四核 CPU，配备 1GB RAM，每一路天线均有独立信号放大电路。这款路由器售价高达 549.99 美元，约合人民币 3561.2 元，将于本月发售。