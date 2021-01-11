联想发布拯救者 Tower 5 电脑主机：侧透机箱，可选配 AMD 3700X 处理器

IT之家1月11日消息 联想于 CES 2021 发布了一款全新的拯救者 Legion Tower 5 游戏主机，采用简洁的黑色外观以及钢化玻璃侧透设计。这款游戏电脑可选配 AMD 锐龙 3000 系列 CPU，最高为 3700X。

主机正面采用纯黑金属网罩设计，有着联想拯救者 Logo。主机使用 B550 M-ATX 主板，体积比较紧凑。这款电脑采用 Legion Coldfront 2.0 散热系统，使用风冷 CPU 散热器，能够提供最大 150W 的散热能力。CPU 散热器以及机箱后部均配备 RGB 风扇。

硬件方面，这款电脑可选配英伟达 RTX 2060、GTX 1660 Super 显卡，或者 AMD RX 5500 显卡，这几款均搭载 6GB 显存。电脑标配 16GB DDR4 3200MHz 内存，可选最高 1TB NVMe SSD 以及 2TB 7200rpm 3.5 英寸 HDD。

IT之家了解到，联想 Legion Tower 5 游戏主机容量为 27.6 升，默认安装 Win10 家庭版操作系统，标配 650W/400W 80Plus 金牌电源，自带支持 802.11AX 的 WiFi 无线网卡。这款产品已经亮相联想官网，将于近期公布价格。