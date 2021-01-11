《英雄联盟》春季赛：RNG 战队 2:0 战胜 TT 战队

IT之家 1 月 11 日消息 在今日的《英雄联盟》2021 年 LPL 赛区春季赛的比赛中，RNG 战队凭借 2:0 成功拿下 TT 战队获得首胜。明日将迎来 TES 对阵 RW 和 FPX 对阵 OMG 的比赛。

在第一场中，前期双方平稳发育，7 分钟潘森来到上路协助青钢影拿下一血，13 分钟潘森配合下路越塔击杀烬。17 分钟中路河道发生战斗，双方 C 位率先完成互换，后续的团战中酒桶被开，RNG 反打，最终完成二换四，并顺势拿下小龙，此时 RNG 领先四千经济。

IT之家了解到，22 分钟妖姬等人抓到酒桶，RNG 众人及时赶到收下对方四人并顺势 Rush 掉大龙，而后带着大龙 Buff 对高地发起冲击，在巨大的经济差距下对方毫无抵抗之力，RNG 先下一城，拿到本局比赛胜利。本局 MVP 被带动全场节奏的 Wei 收入囊中！

第二局比赛中，岩雀配合下路对 RNG 进行压制，我方中上双 TP 赶到下路收掉蕾欧娜。5 分钟抓到落单烬，牛头完美控制帮助霞击杀烬。12 分钟对方入侵我方蓝区，牛头和霞抓住河道落单烬直接秒掉，随后 RNG 凭借人数优势配合地形击杀对方剩余四人，拿到第二条小龙。

24 分钟 RNG 众人在中路发起迅猛进攻团灭对方并 Rush 掉大龙和第三条小龙，同时经济上也完成反超。而后 RNG 带着大龙 Buff 势如破竹一波结束比赛。本局比赛依旧给到了 Wei 的莉莉娅。