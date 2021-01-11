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微软发布 Surface Pro 7+：搭载 11 代酷睿，支持 4G LTE 连接，SSD 可更换

2021/1/11 22:19:03 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 11 日消息 根据外媒微软 Windowscentral 的消息，在 CES 2021 上，微软没有为消费者推出 Surface Pro 8，而是为企业和教育市场推出了新的 Surface Pro 7+。

IT之家了解到，Surface Pro 7 + 最令人兴奋的变化在于 SSD。继 Surface Pro X 和 Surface Laptop 3 之后，微软为 Surface Pro 7 + 推出了一个可更换的 SSD 设计。

就像Surface Pro X一样，用户可以使用一个Torx T3螺丝更换硬盘。

配置方面，Surface Pro 7 + 搭载了英特尔第11代处理器，微软声称Surface Pro 7+现在比以前的型号“快2.1倍”。Surface Pro 7 +可选11代酷睿i3(无风扇)、酷睿i5(无风扇)和酷睿i7。除了性能改善，英特尔第11代还带来了明显更好的电池续航。微软现在声称Surface Pro+可以达到15小时的电池续航时间，并且可以在不到一小时的时间内充电80%。相比之下，基于英特尔第10代酷睿的Surface Pro 7的电池续航时间只有10.5小时。

Surface Pro 7 + 首次可选32GB内存，搭配Core i7和1TB的内部存储，价格将达到2800美元。Surface Pro 7 +还可选4G LTE，要知道微软最后一款搭载LTE技术的Surface Pro于2017年发布(但直到2018年初才发货)。

以下是Surface Pro 7 + 的售价信息：

▲图自Windowscentral

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关键词：微软Surface

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