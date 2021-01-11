微软 Win10 全新任务栏功能上手体验：新闻、天气消息显示

IT之家1月11日消息 外媒 Windows Latest 报道，在休息了一个月之后，微软终于开始尝试 Windows 10 的新功能。随着 Windows 10 21H2 Build 21286 的发布，微软将为任务栏带来一项名为 “新闻和兴趣”的新功能，这意味着你很快就可以开始阅读新闻头条，只需点击一下即可。

“新闻和兴趣”功能是建立在 Windows 搜索和 Cortana 之上的，它可以为每个用户提供个性化的内容。

IT之家获悉，当你将鼠标悬停在任务栏上的天气图标上时，就可以访问这个信息流，而且在 Windows 10 中它会被默认启用。另外，新闻源不能被移除或完全禁用，因为它是内置在 Windows Shell 中的，其根源是 Windows Search/Cortana。

近看任务栏的新功能

这个新的任务栏提供了访问 “动态内容”的机会，当你把鼠标悬停在图标上时，你可以点击链接在 Microsoft Edge 中打开网站。

你可以选择隐藏任务栏上的天气报告，并使用一个小图标来访问新闻源，也可以删除该图标。

微软表示，用户可以通过浏览信息流查看热门话题的头条新闻，如体育、天气、娱乐等。如果你不喜欢当前的信息流，你可以打开 MSN，改变你的内容偏好。

虽然不需要微软账户，但为了获得最佳体验，还是建议登录使用。

从截图中可以看到，你还可以通过点击三个小点按钮，无缝定制你的内容偏好。例如，你可以选择 “更多这样的故事”或 “更少这样的故事”。你还可以点击 “X”按钮，快速关闭新闻磁贴，并屏蔽某个发布者的所有新闻内容。

你也可以使用表情符号来对故事做出反应。

任务栏信息流仍处于早期开发阶段，微软目前正在试验至少 7 种变体，这些变体将改变界面、信息流和动画效果。

如果这个功能通过了质量标准，很可能会通过每月强制累积更新补丁或新功能体验包的方式向大家推送。