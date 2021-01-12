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联想发布新款 ThinkPad X1 Titanium Yoga 笔记本：厚度仅 11.5 mm

2021/1/12 7:18:01 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 12 日消息 联想今天发布了 ThinkPad 产品线的多款产品，其中以新的 X1 Titanium Yoga 为首。这款变形本采用了联想所谓的 “钛合金材料”，厚度仅为 11.5 毫米，还拥有一块 3:2 的 2K 触控显示屏，亮度可以达到 450 尼特。

▲ThinkPad X1 Titanium 支持杜比视界 HDR 和杜比 Atmos

在内部，X1 Titanium Yoga 采用了英特尔最新的第 11 代酷睿 i7 vPro 处理器，获得了英特尔 Evo 认证（意味着英特尔为其性能、功能和电池续航担保）。用户可以配置高达 16GB 内存和 1TB 的 PCIe SSD 存储器，新机支持 5G 网络，拥有两个 Thunderbolt 4 端口。

X1 Titanium Yoga 售价 1,899 美元（约 12296 元）起，本月开售。

▲ThinkPad X1 Carbon Gen 9 支持 5G 和 Wi-Fi 6

联想还发布了另外几款 ThinkPad 产品，ThinkPad X1 Carbon Gen 9 和 ThinkPad X1 Yoga Gen 6 是首批支持杜比语音的两款笔记本，联想表示，这将带来 “感觉更自然，减少听众疲劳，听起来非常清晰”视频会议体验，还支持低蓝光功能、集成在电源按钮上的指纹读取器和存在检测传感器。

X1 Carbon Gen 9 采用了全新的 16:10 屏幕和后置通风口，以及比上一代更宽的触摸板和更大的电池，将于 2021 年 2 月以 1429 美元（约 9252 元）起售。

▲联想表示，X1 Yoga Gen 6 可提供长达 15 小时的电池续航时间

IT之家了解到，X1 Yoga Gen 6 同样拥有 16:10 的显示屏、更大的电池和更宽的触控板，也有新的 “风暴灰”颜色，也将在 2 月份上市，起价为 1569 美元（约 10159 元）。

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关键词：联想ThinkPad

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