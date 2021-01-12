受天气影响，SpaceX 货运龙飞船推迟返航时间

据国外媒体报道，受恶劣天气影响，当地时间周一 SpaceX 公司一艘货运龙飞船错失首次成功从国际空间站自动脱离的机会。

这艘升级的货运龙飞船搭载了 2500 公斤的科学实验设备和其他物资，原计划在美国东部时间上午 10 点脱离国际空间站。

飞船溅落地点位于美国佛罗里达州代托纳海岸附近的大西洋上。由于当时天气恶劣，美国国家航空航天局（NASA）和 SpaceX 决定推迟飞船脱离空间站的计划。

升级版的货运龙飞船可以比前辈携带多 20% 的货物，而且其溅落地点从太平洋改为大西洋，这使得科学设备抵达肯尼迪航天中心的时间缩短了 4 个小时。升级版货运龙飞船在空间站停留的时间是其前辈的两倍，从而能够进行更长时间的科学调查。

这艘货运龙飞船于 12 月 6 日发射，大约 24 小时后与国际空间站自动对接。这次被称为 CRS-21 的任务也是货运龙飞船第一次在没有使用 Canadarm2 机械臂的情况下自动停靠到国际空间站。

NASA 表示，这次任务也标志着两艘龙飞船首次同时与国际空间站对接，因为此前一艘载人龙飞船在 11 月份将四名宇航员运送到国际空间站后，目前也停在这里。

CRS-21 龙飞船也是自航天飞机自 2011 年正式退役以来，首次有飞船直接返回肯尼迪航天中心附近。货运龙飞船会将一系列科学实验设备带回地球。

NASA 表示：“SpaceX 公司的一艘船将飞船从水里捞出后，一个待命的团队会将关键科学技术设备从飞船中取出，并将其装载到一架直升机上。直升机将在降落几小时后把这些科学数据送到岸边。”