PayPal 将允许客户购买、出售和持有加密货币，包括比特币等

IT之家10月21日消息 PayPal 今日推出宣布推出新服务，将允许用户购买、持有和出售加密货币。

▲ 图源 PayPal

众所周知，PayPal 是海外的一家第三方支付服务商，地位等同于国内支付宝，由马斯克等人在 1998 年创立。

从 2021 年初开始，PayPal 用户将能够使用其持有的加密货币作为资金来源，向 PayPal 在全球的 2600 万商户付款。

消费者将能够将其选定的加密货币余额转换为法定货币，并且具有确定的价值且无需增加费用。PayPal 商家将不会有额外的抽成。

实际上，加密货币只是 PayPal 数字钱包内一个资金来源，变相为加密货币持有者增强了效用，同时解决了之前有关加密货币的交易的波动性、成本和速度的问题。

IT之家了解到，，PayPal 最初阶段将直接在 PayPal 数字钱包中支持比特币、以太坊、比特币现金和莱特币，新的加密货币支持将在未来几周内为美国的 PayPal 客户和国际市场的 Venmo 用户提供，2020年12月31日之前购买或出售加密货币均不收取服务费。

对于加密货币，PayPal 总裁将其当作大势所趋之向，“向数字形式的货币转变是不可避免的”。然后在国内，我们已开始进行数字人民币的试用，预计在近几年内即可推出，因此国内用户并不需要太在意国内支付平台是否跟进。