限时优惠：魅族 17/Pro 系列与魅族 POP Pro 无线耳机同购立省 50 元

IT之家 1 月 12 日消息 魅族 POP Pro 主动降噪耳机在 1 月 12 日上午 10：00 正式开卖，与魅族 17 系列一同购买还能立减 50 元，限时优惠不容错过。有兴趣的用户可以自行选购。

魅族 17 系列采用了高通骁龙 865 移动芯片，最高配备 LPDDR 5 内存以及 UFS 3.1 闪存，能够为用户带来极其流畅的使用体验。凭借着不断的 OTA 更新，加入了 120Hz 超高帧率、全场景视频防抖、MEMC 动态补偿等功能。

前不久魅族 17 系列升级基于全新 Android 11 系统底层的 Flyme 8，带来更强大的权限管理，保护用户的信息安全。

IT之家了解到，最新发布的魅族 POP Pro 售价 499 元，主动降噪耳机轮廓以曲线勾勒而出，腔体以晕染之法完成自然过渡。

降噪方面，魅族 POP Pro 主动降噪耳机搭载魅族全新 “三重混合主动降噪技术”，采用前馈与反馈麦克风辅以入耳式结构，设计可检测飞机、地铁、街道等多种常见场景的杂音并实现精准降噪。辅以魅族第三代降噪算法，实现最高达 35 分贝的深度降噪。

魅族 POP Pro 主动降噪耳机还搭载三麦克风智能通话降噪算法，可对用户通话时的外部环境噪音进行消除。

音质方面，魅族 POP Pro 主动降噪耳机采用定制 10 毫米复合振膜动圈单元，可在呈现更多中高频细节的同时带来浑厚有力的低音表现。

续航方面，魅族 POP Pro 主动降噪耳机配合充电盒使用，降噪关闭的情况下最长 20 小时，降噪打开的情况下最长 13 小时。耳机本身在降噪关闭的情况下最长续航 6.5 小时，降噪打开的情况下最长 4 小时。

其它方面，魅族 POP Pro 主动降噪耳机支持从充电盒拿出耳机后一键连接手机，耳中摘下即自动暂停播放。轻触耳机表面两秒即可开启、关闭降噪。