小鹏汽车宣布获农行广东省分行等五家银行 128 亿元银行授信

IT之家1月12日消息 小鹏汽车今日宣布，小鹏汽车银企战略合作签约仪式在广州小鹏汽车总部举行。小鹏汽车宣布与中国农业银行广东省分行、中国银行广东省分行、中国建设银行广东省分行、中信银行广州分行、以及广州农村商业银行等五家银行。在战略合作基础上，五家银行将联合向小鹏汽车提供授信额度合计人民币 128 亿元，以支持小鹏汽车的业务运营及生产、销服体系的建设。

小鹏汽车是中国电动智能汽车首批企业之一。2020 年 8 月 27 日，小鹏汽车正式登陆美国纽交所，行使绿鞋后募资达 17 亿美元，创下全球新能源汽车史上融资额最高的 IPO 纪录。2020 年 12 月 11 日，小鹏汽车宣布完成上市后的首次增发，融资额达 25 亿美元。

IT之家获悉，截至 2020 年 9 月 30 日，小鹏汽车销售与服务网络已包括 116 家销售网点和 50 家服务网点，覆盖 58 个城市。目前，小鹏汽车累计交付量已突破 40000 辆。

同时，小鹏汽车的生态建设也在快速推进。小鹏汽车于 2020 年 9 月底发布了超充免费加电计划，至 2020 年 12 月 29 日，小鹏汽车已在 95 天内实现 100 个城市、670 个站点终身免费充电服务。