围猎欧美电动汽车市场，哪些中国车企有资格

国外汽车品牌一直把中国市场视作一块大蛋糕，并试图在中国汽车品牌统治的天下抢占一块底盘。但中国汽车品牌并没有坐以待毙，而是悄悄进军欧美市场。现在，一场电动汽车市场的世界级争夺战正在上演。

最近，围绕电动汽车的议论主要集中在特斯拉身上，它每小时售出的电动汽车超过了世界上任何一家电动汽车公司，甚至比宝马、大众和雷诺加在一起还多。特斯拉的财富使其成为世界上价值最高的汽车公司，也让埃隆 · 马斯克取代了杰夫 · 贝索斯成为世界上最富有的人。

特斯拉的电动汽车

虽然特斯拉可能是创新领域的领先者，但巨大的中国市场意味着中国的汽车产量是美国的 2.5 倍，这同样意味着中国在电动汽车领域也在迅速发展。中国的电动汽车品牌进入西方市场的并不多，但一切都将发生变化。以下是一些值得关注的品牌和车型，其中许多可能会在 2021 年进军欧美市场。

比亚迪

在特斯拉之后，每小时卖出最多电动汽车的公司是比亚迪。根据麦肯锡电动汽车指数，特斯拉每小时销售 42 辆电动汽车，比亚迪每小时销售 26 辆。比亚迪与戴姆勒成立了一家合资企业，生产一个名为腾势的品牌。它的电动巴士已在斯堪的纳维亚投入使用，而比亚迪的电动垃圾车已经驶上了美国加州的街道。

自 2008 年沃伦 · 巴菲特购买了比亚迪 2.25 亿股股票以来，该公司十多年来一直是美国人的关注焦点。截至 2020 年 10 月，巴菲特最初投资的 2.32 亿美元 (25% 的股份)，已经价值 45 亿美元，增长了近 19 倍，进一步显示出他对市场的精准投资能力。

比亚迪汉车型

比亚迪的投资组合非常庞大，但目前最值得关注的是唐和汉两款车型。比亚迪唐 SUV 于 2020 年 7 月进入挪威市场，售价约为 7.1 万美元，续航里程 500 公里，百公里加速仅需 4.6 秒。从唐的大小来看，它与特斯拉 Model X 同级，性能相似，但价格与 Model Y 相近。

另一方面，比亚迪汉是一款 “中型轿车”，与今年 7 月在中国推出的特斯拉 Model 3 类似，目前销量已超过其中国竞争对手。汉有多种版本，其最顶级的全电动车型的百公里加速时间为 3.9 秒，这与特斯拉 model 3 的性能相差不远。汉使用的是锂磷酸铁 “刀片”电池，比锂离子电池更安全、更便宜，而且不含钴。它在中国的售价仅为 4 万美元。比亚迪已经在德国展示了这款车，但还没有透露在中国以外销售的计划，但预计可能会在今年宣布。

北汽旗下的电动汽车

北汽

每小时电动汽车销量排名第三的是北汽，每小时 18 辆。虽然北汽旗下有多种电动汽车，而在国外并不广为人知。其中一些车型可能会进入欧美市场，但北汽尚未公布任何官方计划。然而，北汽旗下的 Arcfox 品牌已表示，计划在欧洲推出大众前设计总监沃尔特 · 德 · 席尔瓦设计的 ECF SUV。更令人兴奋的是，Arcfox 的 GT 电动超级跑车注定要登陆欧洲。北汽原计划在 2020 年上半年公布这两项计划，但似乎疫情导致这些计划推迟，预计也会在 2021 年公布。

E-Motion 概念车

上汽

西方人可能没听说过上汽。该公司在中国拥有大通和荣威两大品牌，但这两个品牌尚未在中国市场崛起。上汽收购了英国品牌名爵，并已在英国成功销售了该品牌下的电动汽车车型，包括 MG ZS 电动汽车和 MG5 电动汽车。后者是第一款电动旅行车，在上市后不久就以低至 2.1 万英镑的价格出售。但这只是一个开始，一款小型廉价电动汽车据称也将推向市场。然而，最令人兴奋的名爵车型可能是 2021 年上市的 E-Motion。这款概念车的鸥翼门可能还没有投入生产，但有人声称它的成本将低于 4.1 万美元，考虑到名爵的历史，这完全有可能。

吉利子品牌下的 Polestar 2

吉利

虽然在西方市场不会看到任何吉利品牌的汽车，但它的各种子品牌已经遍布全球。其中包括沃尔沃、北极星、莲花、伦敦电动汽车公司和马来西亚汽车制造商宝腾。沃尔沃有庞大的电动汽车计划，并已经生产了 XC40 电动版，但它仍然是在欧洲 (比利时)制造的。北极星汽车是在中国制造的，尽管它并不便宜，但它表明了中国制造业的进步。这是一款具有非常有竞争力的范围和性能的高质量汽车，预计 2021 年将有进一步的提升。

五菱的迷你电动汽车

五菱

目前中国最畅销的电动汽车是五菱宏光迷你电动车，售价低得令人难以置信，仅为 4,200 美元。这款迷你电动车每小时只能跑 100 公里，一次充电只能跑 200 公里，但在城市环境中，它的续航里程完全足够。五菱似乎没有任何在中国以外的市场销售迷你电动汽车的计划，但这表明，即使欧洲或美国更高的安全规定会推高其成本，这款车在欧洲或美国推出时的最低价格也会超乎想象。如果 2021 年五菱真的在欧洲或美国推出迷你电动车，它可能会成为世界上最便宜的电动汽车。

小鹏 P7

小鹏汽车

虽然小鹏汽车的大部分注意力都集中在 P7 轿车上，但 G3 SUV 是第一款在欧洲上市的车型。挪威是一个世界上人均电动汽车保有量最多的国家，目前已经有 100 辆 G3。G3 在全球轻型车测试中的续航里程为 282 英里，起价为 42500 美元。许多制造商将挪威作为试验场，比亚迪就将其第一款唐的交付重点放在了该国。如果一切顺利，预计小鹏汽车将在欧洲其它地方和美国推出 G3, P7 也将很快跟进。P7 起价 3.55 万美元，欧洲驾驶循环测试的续航里程可达 708 公里，最快的车型百公里起步只需 4.4 秒。该公司还在宣传其 Xavier 自动驾驶系统，希望能与特斯拉竞争。小鹏 P7 在价值和整体能力方面无疑有潜力与特斯拉 Model 3 竞争。

爱驰的 U5

爱驰

爱驰电动汽车在中国的销量并不多，每月有几百辆，但它已经进入了欧洲。该公司的 U5 SUV 价格低廉，已经成为赫兹科西嘉岛居民租车的选择之一。自 2020 年 7 月以来，岛上已经有 500 辆 Aiways U5 汽车可供出租。U5 拥有 204 马力和 400 公里的续航里程，对于只有 83 公里长的小岛来说是完美的。自 2020 年 4 月起，U5 就可以在欧洲订购了，但目前还没有一辆交付到科西嘉岛以外的地区。

蔚来汽车的 EP9

蔚来汽车

许多西方人都可能听说过蔚来这个品牌。该公司股票目前在纽约证券交易所交易，并一直稳步上涨，从 2018 年 9 月首次上市时的每股不到 10 美元涨至近 59 美元。它还在方程式锦标赛上赞助了一支方程式车队。蔚来的最具光环的车型是 EP9 超级跑车。不过，该公司计划在 2021 年将一些更普通的车型引入欧洲，包括 ES6 SUV。有传言称，这款车将配备一个 150kW 的电池组，使其新欧洲行驶循环的测试续航里程超过 800 公里。这必然会引起轩然大波，并让那些一直认为化石燃料汽车只靠一个油箱就能走得更远的反对者改变看法。