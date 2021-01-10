外媒：特斯拉 Model 2 正在中国研发设计，2022 年量产发布

IT之家1月10日消息 外媒 MSPoweruser 报道，特斯拉希望为中国和欧洲等对价格更敏感的市场开发一款紧凑型电动汽车，因为在这些市场，机身的尺寸关乎实用性。

今天，外媒 Tasmanian 整理爆料信息称，特斯拉已经完成了这款新车的开发，最快可能在 2021 年投入生产。而此前根据中国媒体报道，这款新车将在上海生产。

2020 年 1 月 7 日，在上海举行的首批中国制造 Model 3 车主交车仪式上，马斯克宣布，特斯拉计划在中国建立自己的研发中心，公司将在中国为全世界创造一款汽车。其曾表示：

“这将是一件超级酷的事情 ...... 所以我们要去做 ...... 是尝试创造一款真正在中国设计的原创汽车，为全球消费市场提供。我认为这将是非常令人兴奋的。”

早在 2020 年 1 月中旬，特斯拉就开始为新的研发中心招募员工，并号召他们帮助公司打造中国式汽车。

IT之家获悉，报道称，这款电动汽车可能被称为特斯拉 Model 2 ，将使用与特斯拉 Model 3 相同的底盘 (类似于特斯拉 Model Y)，这有助于加快该车的上市速度，价格应该在 2.5 万 - 3 万美元之间。

据报道，新款特斯拉汽车已经在 2020 年 9 月获得批准，产品验证应该在 2021 年 3 月完成，2022 年首批交付。

不过，针对有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型，价格有望控制在 16 万元左右，特斯拉方面回应称该消息不实，但并未透露更多情况。