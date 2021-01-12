联想小新 Pro 系列轻薄本即将搭载英特尔全新酷睿标压处理器

IT之家 1 月 12 日消息 今天，英特尔正式发布了 11 代酷睿 H35 处理器，4 核 8 线程，睿频可达 5GHz。联想小新官方现已发布预热海报，称小新 Pro 系列轻薄本即将搭载英特尔全新酷睿标压处理器。

IT之家了解到，英特尔新款代 H35 处理器系列将 TDP 限制在了 35W，型号有 Core i5-11300H、Core i7-11370H和特别版 Core i7-11375H。

具体型号如下：

i7-11375H：4核8线程，3.3-5.0GHz，12MB三级缓存，28-35W TDP



i7-11370H：4核8线程，3.3-4.8GHz，12MB三级缓存，28-35W TDP



i5-11300H：4核8线程，3.1-4.4GHz，8MB三级缓存，28-35W TDP

i7-11375H 特别版处理器是英特尔Turbo Boost Max 3.0 的性能最高的型号，可提供高达 5GHz 的 Turbo 频率。该系列处理器 支持PCIe 4.0 技术，可直接连接到CPU，为独显提供更高的带宽。新一代的处理器还支持Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+)技术，可体验无阻碍的 Wi-Fi 游戏。