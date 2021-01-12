上汽、阿里联手推高端电动汽车，智己汽车将于 1 月 13 日发布新款电动车

IT之家 1 月 12 日消息 证券时报网报道，1 月 13 日，智己汽车将于中国上海、美国拉斯维加斯 CES 和英国伦敦三地同时发布高端智能纯电动汽车品牌，现场将有两款量产定型车亮相。

据了解，发布会上，威廉姆斯高级工程公司 (Williams Advanced Engineering)将官宣成为智己官方 “技术合伙人”。WAE 是著名的威廉姆斯车队的技术支持团队，曾与阿斯顿 · 马丁、Lotus 以及日产 GTR 等诸多全球顶级跑车品牌合作。

IT之家获悉，企查查 App 显示，12 月 25 日，智己汽车科技有限公司成立，注册资本 100 亿元人民币，经营范围包含：从事汽车科技、网络科技、信息科技、计算机科技、电子科技领域内的技术服务等。

企查查显示，上汽集团（600104）总裁王晓秋担任董事长、法定代表人，上汽集团副总裁、总工程师祖似杰，上汽集团副总裁、乘用车公司总经理杨晓东，张江高科董事长刘樱，以及阿里达摩院院长张建锋分别担任董事。

企查查股权穿透显示，智己汽车科技有限公司大股东为上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙），持股 72%，后者为上汽集团控股子公司；阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股 18%，为第二大股东。