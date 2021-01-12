七彩虹 500 系列主板新品发布：B560 正式解锁内存超频

IT之家 1 月 12 日消息 今天，七彩虹发布了 500 系列主板新品，全线支持 PCIe 4.0 插槽，但需置入 11 代 CPU，10 代 CPU 暂时不支持 PCIE4.0。另外，B560系列主板正式解锁内存超频。

IT之家了解到，B560芯片组将正式解锁内存超频，支持XMP，支持内存超频。而H510芯片组主板为依然支持2933/2666/2400频率内存。

七彩虹推出了全新的一体式整合控制中心软件：iGame Center。iGame Center可对全局RGB灯光进行控制，同时还能对硬件参数监控，风扇控制，以及显卡调控功能的同步完成。

▲iGame Z590 Vulcan系列

Z590 Vulcan系列是七彩虹旗下的旗舰产品，拥有14+2相豪华供电，以及8+8Pin CPU电源接口。该系列主板一共有20条PCIE通道，而在iGame Z590 Vulcan上，使用了通道分流技术，为玩家打造2条PCIE 4.0 X8插槽，可将第二条用于扩展额外的PCIE4.0固态硬盘。以及一条原生的PCIE 4.0的M2插槽。七彩虹还将发布iGame Z590 Vulcan W系列，PCB是白色的，为喜爱纯白主题的玩家打造最纯粹的白色装机体验。

▲CVN B560M GAMING PRO / CVN B560M GAMING FROZEN

CVN B560M GAMING PRO 和 CVN B560M GAMING FROZEN将成为CVN INTEL 500系列首发的两款主板型号，两款产品皆升级使用了10+2相豪华供电，在PCIE扩展槽上，拥有1个PCIEx4.0以及1个PCIEx3.0插槽，全部为合金护甲插槽，在存储插槽上，支持1个PCIEx4.0 M.2插槽和1个PCIEx3.0 M.2插槽。该系列主板依然使用上一代表现出众的寒霜冷凝散热设计，在上一代的基础上，将散热片的体积大大增加，更大程度的保护住需要散热的电路部分，并且打造了一体式IO面板护甲，为装机用户省下安装IO挡板的麻烦。两款产品中的FROZEN系列将自带wifi 6 无线模组，而经典的黑色Pro系列则在IO面板处有扩展的无线模组插槽，可供玩家自由加入无线网卡。

七彩虹表示，CVN系列后续会推出更多高性价比的游戏主板，不仅仅是M-ATX板型，更大的ATX版型以及玩家众所期待的ITX版型。