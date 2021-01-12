IT之家金币福利 2.0：速兑大额淘宝无门槛红包

IT之家联合淘宝，在年货节前再次推出大范围奖励活动 —— 软媒金币兑换淘宝无门槛购物红包！



新一轮活动门槛降低，125金币即可兑换，随兑随用，无门槛可用！

注意，之家金币兑换的是「真」无门槛红包！基本上，平时纠错一次或者来个成功线索投递，就直接拿2~6元红包！

参与流程

IT之家App内的金币兑换活动路径如上图，或者IT之家App用户也可直接点击这里。

金币兑换规则和用法：

1、兑换所得红包均为「真无门槛」红包，商品价格即使低于红包面值，也可使用（即免费拿），红包下单时自动抵扣。

2、金币与淘宝红包之间兑换比例

125 金币可兑换2元淘宝购物红包（该优惠每天限一次）

500 金币可兑换4元淘宝购物红包

750 金币可兑换6元淘宝购物红包

3、每人每天可兑换两次红包，红包限24小时内、对应商品使用。一定要先挑中满意的商品再兑换红包哦，不要浪费宝贵的兑换次数。一定善用“搜索”功能！

例如：兑换页面搜索“紫米彩虹电池”，10粒现售9.9元包邮。兑换6元红包后，仅需3.9元探底BUG价。



*如果是领券商品，兑换红包前一定要确认好是不是同一商品哦（名称+图片是不是完全一样）~

**本红包支持百亿补贴商品，只需先确认好商品，再兑换红包，最后从百亿补贴入口进入购买，即可享受双重优惠。

4、可与优惠券、淘金币等大促活动叠加使用，也可与「淘宝省钱卡」等大多数常规红包叠加使用。

5、兑换所得红包如当日未使用，24小时后所扣金币将自动返还。金币支出、退还明细可在「我的资产」中查看。

祝大家使用愉快！