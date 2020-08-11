IT之家官网 v2.21 上线：首页重回双列布局

IT之家PC网页版 www.ithome.com，继续焕新！

在电脑版网页昨天推出 2.20 版本之后，收到诸多的关于瀑布流、单列、鼠标滚动的反馈，今天我们再度改进推出 2.21 版本，重回双列布局。保持了 2.0 的界面风格、2.10 的双列布局、2.20 版本里面的新闻列表大幅靠上。

吸取了这3个版本的大家给予好评的地方，去掉了大家所不喜爱的地方，首页页面宽度依然自适应 1000、1200、1400像素，依然简洁无广告（特殊时期会有临时横幅图片广告）……

软媒的软件+媒体业务始于2006年，跨度15年来，我和软媒的小伙伴们一直恪守“紧密联系群众”的准则，在第一线和大家沟通，感谢所有使用我们产品的朋友们，感谢所有支持反馈的朋友们，在此依然期待大家在本文评论中的回应，我们会继续深耕，做好产品体验！

IT之家 PC 官网 v2.21 更新日志

改进：首页 - 顶部布局的新闻列表改为双列，手动翻页，防止瀑布流带来的鼠标滚轮干扰问题

改进：首页 - 圈子精华更名为“精贴”，放到首页左侧的榜单列表中

改进：首页 - “资源下载” 标签移动到首页左侧的“软媒产品”区域，标签和内容将在明天放出



IT之家 PC 官网 v2.20 更新日志

新增：界面 - 首页布局调整为三列，最新新闻在中间列显示，并支持鼠标滚动加载更多（瀑布流）

新增：界面 - 首页右侧列表区加入「圈子精选」，并在右侧列表恢复显示常用专题入口

改进：界面 - 幻灯调整到首页首屏左侧列表，并在下面的排行榜标签里加入“热评”

改进：界面 - 首页右上角加入搜索框和搜索热词

改进：界面 - 首页评测、手机、电脑等分类新闻中的图片新闻标题位置改为图片下显示

改进：功能 - 文章阅读页面的评论排序可以记忆最后一次选择

改进：界面 - 首页最新新闻夜间模式下鼠标移上后背景配色修改

改进：界面 - 评论区域灰色分隔线变浅，楼中楼区域增加灰色边框

改进：界面 - 夜间模式的文字和链接的白色变淡，与背景对比更柔和

改进：界面 - 首页置顶新闻“顶”图标更换为svg格式

改进：界面 - 文章页文章正文中的“IT之家”链接夜间模式下的显示颜色

改进：界面 - 文章页文章正文中代码区块夜间模式下的配色更清晰

修复：功能 - 部分用户Chrome浏览器无法登录的问题

修复：界面 - 逝世相关文章页面颜色无法自动变灰度的问题

IT之家 PC 官网 v2.10 更新日志

新增：功能 - 支持页面宽度自适应浏览器宽度，会根据屏幕分辨率或者浏览器宽度来自动响应适应页面宽度，自动变化字体大小。首页支持三种宽度：1000像素、1200像素、1400像素，文章页和列表页支持两种宽度：1200像素和970像素

新增：功能 - 顶部导航加入「白天/夜间模式」切换按钮

新增：彩蛋 - IT之家的 Logo 旁边……

新增：功能 - 文章页面右侧悬浮工具栏恢复加入“评论”区直达按钮

改进：界面 - 文章评论区改版为适配整体风格的样式

改进：界面 - IT之家首页当天新闻时间红色显示

改进：界面 - 首页新闻列表中已阅读的新闻标题变浅

改进：界面 - 页面内选中文字变为“IT之家红”样式

修复：界面 - IT之家首页最新新闻在部分浏览器下鼠标悬浮部分标题不显示的问题

修复：界面 - IT之家首页最新新闻在页面调整倍率后布局错乱的问题

修复：功能 - IT之家首页显示圈子文章图片和链接错误的问题

修复：功能 - 解决部分页面登录后无法自动刷新当前网页的问题

修复：功能 - Safari 浏览器、旗鱼浏览器下首页新闻标题鼠标移上变空白的问题

修复：功能 - 修正部分文章打开后内容是其他文章的问题

下面，容我向大家汇报下这次的改版情况——

新官网的新

视觉的至简：黑白灰红的主色调，辅助于一些特殊颜色点缀，最大化精简了老版本里面的诸多红色要素，与 App 的 简白 相呼应；

再见了广告：新页面移除了所有的广告，是的，所有。当然，在特殊的时候，也可能会有临时短期的广告图片上线，如一些云的广告、产品发布会广告、双十一等情况，也希望大家理解。IT之家App里面也去掉了文章阅读页面的所有广告，现在在信息流里还有辣品的导购，我们赚取推荐销售的佣金，这也是我们广告业务之外的重要“恰饭”来源。在产品设计和开发上，软媒会极度的克制，努力给大家最好的体验。



自适应页面：支持页面宽度自适应浏览器宽度，会根据屏幕分辨率或者浏览器宽度来自动响应适应页面宽度，自动变化字体大小。首页支持三种宽度：1000像素、1200像素、1400像素，文章页和列表页支持两种宽度：1200像素和970像素；

一致的幻灯：从老版本竖直的幻灯改为横版的 2.5:1 比例，并同所有App客户端彻底保持了一致性，设计组同学每天也大大减负；

频道的统一：网站上的文章一直有其固定的分类所属，这次的改版从顶部导航区开始，与 App 统一，逐步淡化文章的分类概念，而是基于关键词的主题化频道聚合；

测试版的说明

部分页面需要在若干工作日内才能提供新版，如极速版（也称新闻日历）、Win10之家等二级域名页面、文章评论区的样式；

现有的文章阅读页面非最终版面，因为 IT号将在 8-9月推出，因此我们届时还有次较大的页面结构调整。

这次的全新版面，也许大家还有很多不满意的地方，希望大家在本文评论里多多反馈视觉、交互、功能等方面的意见和建议，包括我在内，软媒的同事都会第一时间响应大家的反馈，虽然众口难调，但是我们尽量找到产品体验上的公约数。

爱科技，爱这里。真心希望我们付诸九年努力的这个网站，给大家带来快乐、知识、成长、友情、缘分……更多价值。

软媒 CEO，刺客。

2020年8月11日19点33分，青岛。