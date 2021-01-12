微信发布安卓内测版 7.0.23 更新

IT之家1月12日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，微信今日发布了安卓的内测 7.0.23 版本更新，此次更新日志显示该版本主要是优化了一些已知问题。

官方并未透露任何功能性的更新，欢迎各位小伙伴投递你所发现的新功能。

小程序 WebGL组件重构，关注WebGL组件 部分模块懒加载，降低内存，关注运行稳定性 修复部分情况下注入失败 Worker 部分绑定模块重构，关注运行稳定性 request和download接口success回调中返回的profile信息完善 蓝牙相关bug fix，关注蓝牙数据回调是否正常，配对流程是否正常 小游戏 渲染组件重构，降低内存，部分模块懒加载。关注运行稳定性 修复部分情况下注入失败 Worker 部分绑定模块重构，关注运行稳定性 request和download接口success回调中返回的profile信息完善

公开版本：7.0.23/内部版本：654317328

下载地址：



http://dldir1.qq.com/weixin/android/weixin7023android1820_0x27001710.apk

文件 MD5：

0aa32a8d6258088758772b8d48132046

64 位版本信息：

公开版本：7.0.23/内部版本：654317329

下载地址：

http://dldir1.qq.com/weixin/android/weixin7023android1820_0x27001711_arm64.apk

文件 MD5：

9ae9bbf573be540526315012f56934ef