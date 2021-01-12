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首页 > 安卓之家>安卓应用推荐

微信发布安卓内测版 7.0.23 更新

2021/1/12 22:07:30 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月12日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，微信今日发布了安卓的内测 7.0.23 版本更新，此次更新日志显示该版本主要是优化了一些已知问题

官方并未透露任何功能性的更新，欢迎各位小伙伴投递你所发现的新功能。

小程序

  1. WebGL组件重构，关注WebGL组件

  2. 部分模块懒加载，降低内存，关注运行稳定性

  3. 修复部分情况下注入失败

  4. Worker 部分绑定模块重构，关注运行稳定性

  5. request和download接口success回调中返回的profile信息完善

  6. 蓝牙相关bug fix，关注蓝牙数据回调是否正常，配对流程是否正常

小游戏

  1. 渲染组件重构，降低内存，部分模块懒加载。关注运行稳定性

  2. 修复部分情况下注入失败

  3. Worker 部分绑定模块重构，关注运行稳定性

  4. request和download接口success回调中返回的profile信息完善

公开版本：7.0.23/内部版本：654317328

下载地址：

http://dldir1.qq.com/weixin/android/weixin7023android1820_0x27001710.apk

文件 MD5：
0aa32a8d6258088758772b8d48132046

64 位版本信息：

公开版本：7.0.23/内部版本：654317329

下载地址：
http://dldir1.qq.com/weixin/android/weixin7023android1820_0x27001711_arm64.apk

文件 MD5：
9ae9bbf573be540526315012f56934ef

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关键词：微信

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