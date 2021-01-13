三星新款无线充电板再曝光：支持 7W 苹果快充和 9W 三星快充

IT之家 1 月 13 日消息 今日早些时候，外媒 Nieuwemobiel 曝光了一组图片，展示了即将到来的三星 Wireless Charger Duo 2 无线充电板和 Wireless Charger Pad 2 无线充电板。

现在爆料者 @rquandt 放出了几张 Wireless Charger Pad EP-P1300 的照片，并补充表示该无线充电器支持三星自家手机的 9W 无线充电以及苹果 iPhone 12 的 7W 充电。

IT之家曾报道，外媒 Nieuwemobiel 爆料称三星 Wireless Charger Duo 2 无线充电板和 Wireless Charger Pad 2 将与三星 Galaxy S21 系列机型一同发布。

就目前已知的信息，新型无线充电器 Pad Duo2（EP-P4300）兼容 Qi 无线充电，预计是 EP-5200 （10W 快充）的低配版，仅支持 9 瓦无线充电以及 3.5W 的智能手表充电功率 。

相对于 Pad Duo2，三星 Wireless Charger Pad2 仅支持单设备充电，但适用于新款 Galaxy S21 系列机型，最大充电功率仅为 9 瓦。