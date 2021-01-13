三星无线充电板 Duo2 / Pad2 曝光：黑白两色 + USB-C 接口

IT之家1月13日消息 三星将在 1 月 14 日召开 Galaxy S21 系列新品发布会，现在有越来越多的消息表明，发布会上不止有新品手机。

今日，外媒 Nieuwemobiel 曝光了一组图片，展示了即将到来的三星 Wireless Charger Duo 2 无线充电板和 Wireless Charger Pad 2 无线充电板。外媒预计，这两款无线充电板将会与 Galaxy S21 系列一起发布。

▲ 图自 Nieuwemobiel，下同

Wireless Charger Duo 2 无线充电板将采用圆角长方形设计，可同时为手机、手表和 TWS 耳机充电，拥有黑白两种配色，并附赠充电头和 USB-C 充电线。

Wireless Charger Pad 2 无线充电板将采用圆角正方形设计，只能为手机充电，也将拥有黑白两种配色，并附赠充电头和 USB-C 充电线。

IT之家了解到，上一代 Wireless Charger Duo 无线充电板发布于 2019 年 8 月，售价为 149 美元（约 965 元），支持双 12W 无线充电；而 Wireless Charger Pad 发布于 2018 年，售价约 276 元，支持最高 9W 无线充电。