心急如焚：程序员手握 2.2 亿美元比特币就是想不起密码

北京时间 1 月 13 日消息，比特币价格的大涨让许多持有者成为了百万富翁，但是这只是停留在纸面上，能不能兑现又是另外一个问题。

史蒂芬 · 托马斯 (Stefan Thomas)是一名在德国出生，目前居住在旧金山的程序员。他还剩下两次机会来猜测一个密码。截至本周，这个密码价值大约 2.2 亿美元。

这个密码为什么这么重要？因为它能够让托马斯解锁一个小型加密硬盘 IronKey，里面包含一个数字钱包的私人密钥，而这个数字钱包里有 7200 个比特币。尽管比特币价格在周一急剧下滑，但是依旧较一个月前增长了 50% 以上，那时比特币价格打破了此前创造的大约 2 万美元史上最高纪录。

问题是，托马斯在几年前丢失了他用来记录 IronKey 硬盘密码的纸片。IronKey 硬盘给用户提供了 10 次密码尝试机会，全部尝试失败后将锁定硬盘，永久性对内容加密。他已经尝试了自己最常用的 8 种密码组合，但是都失败了。

“我就躺在床上想密码，”托马斯说，“然后用新想出的密码到电脑上尝试，但是不管用，我就再次陷入绝望。”

比特币价格的大涨已经使得许多持有者在短期内致富，即便是新冠疫情重创了全球经济。但是这种加密货币不同寻常的属性也使得许多人因为丢失或忘记密钥而无法兑现财富。随着比特币价格的急剧涨跌，他们只能眼巴巴地看着，非常无助，难以兑现他们的数字财富。

加密货币数据公司 Chainalysis 称，在现有的 1850 万枚比特币中，大约 20%(目前价值大约 1400 亿美元)似乎因为数字钱包无法访问而丢失。曾帮助用户寻找丢失密钥的公司钱包恢复服务 (Wallet Recovery Services)称，他们现在每天能够接到 70 次寻求帮助找回财富的请求，是一个月前的三倍。

忘记密码的不只有托马斯。洛杉矶企业家布兰德 · 亚萨尔 (Brad Yasar)称，这些年来，他花费了数百小时来尝试重新打开数字钱包。他有几台电脑，里面包含了他在比特币发展初期开采的数千枚比特币。尽管这些比特币现在价值数亿美元，但是他在多年前丢失了密码。他已经把包含比特币的硬盘放在了真空袋中，眼不见心不烦。

“我不想每天都被提醒：我现在的财富只是我本可以拥有财富的零头。”亚萨尔称。