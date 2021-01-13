拼多多 “发救护车照片被辞”员工王某：言论过激，但不后悔

1 月 13 日消息，近日，拼多多前员工王某在社交媒体上发布同事被抬上救护车的照片，并配以针对拼多多的言论，此后被拼多多以违反公司纪律制度为由辞退。1 月 12 日，王某接受新华社专访时表示，自己的言论确实有些过激，但是并不后悔发布照片，目的是希望引起全社会对职工权益的重视。

1 月 11 日晚间，王某在 B 站发布视频透露，因为看到同事被抬上救护车，并将相关信息发布至脉脉上，他在 30 分钟内 “被赶出公司”。

对此，拼多多回应称，公司根据王 * 所发帖的某匿名社区公开页面外显 ID（JgD+STsWV2E），查询到其既往匿名发帖内容充斥不良 “极端言论”，诸如：“想要 ×× 死”，“把 ×× 的骨灰扬了”等。

公司人力资源部研判该员工上述言论严重违反员工手册，且有可能其极端情绪会对其他同事造成不可知威胁，决定与其解除劳动合同。

王某表示，1 月 8 日，他在脉脉上匿名发了一条消息，导致他 “在 30 分钟内从被通知到被赶出公司”。对于救护车事件，该名 up 主表示，他是 “在上班路上看到这辆救护车从身边驶过”，在进门时，他看到 “一名男同事被一左一右两名员工架着，还有两位女同事陪同，上了这辆救护车。我们一进一出，擦肩而过。” 他表示，“透过可以看到救护车的玻璃，他拍了一张照片，发到了脉脉，并配上文字‘第二位拼多多猛士倒下了’。”该条爆料在短时间内上了热搜。随后他被公司 HR 及主管约谈、强制离职。

据王某表述，他于 2019 年 7 月毕业后加入拼多多，担任前端开发工程师。

以下为拼多多情况说明原文：