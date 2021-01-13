拼多多回应员工匿名发布言论被识别：系多人检索对比获知

IT之家 1 月 13 日消息 1 月 10 日，一名自称为 “拼多多前员工”、ID 为 “王太虚 wary”的 B 站 up 主发布视频称，因为看到同事被抬上救护车，并将相关信息发布至脉脉上，他在 30 分钟内 “被赶出公司”。据这位 up 主表述，他于 2019 年 7 月毕业后加入拼多多，担任前端开发工程师。

1 月 11 日，拼多多官方发布回应称，发布了 “救护车照片”的拼多多员工王某被公司解约，原因不是他匿名在脉脉上发布上述照片，而是公司事后调查发现王某多次在这一匿名社区发布带有显著恶意的 “极端言论”，违反了员工手册中双方约定的行为规范。并附带了几张图片，显示王某在脉脉发布 “救护车照片”的 ID 信息，和该 ID 在 2020 年 10 月至 12 月在脉脉上发布的言论记录。

IT之家了解到，有网友指出，拼多多此次公布的几条王某言论记录截图信息系通过爬虫技术查找出来的相关数据。

据红星新闻报道，对此拼多多相关人士称，此前公布的几条言论记录并非通过爬虫技术获取，而是公司多人通过公开的网页浏览，搜索、比对发帖账户 ID 发现的，后当事人也确认是其所发。至于如何发现是王某，拼多多称，系公司问询于事发拍摄地路过的同事时收到反馈，高度怀疑是王某发布，并已与当事人进行核实确认。